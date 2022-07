Venäjän valtionmediassa kiistetään taas Ukrainan olemassaolo

RT:n eli entisen Russia Todayn johtaja Margarita Simonjan selitti 18. heinäkuuta 2022 Vladimir Solovjovin propagandaohjelmassa Venäjän ykköskanavalla ensin toisen maailmansodan aikaisista eli venäläisittäin ”Suuren Isänmaallisen sodan” runoilijoista ja venäläisten kulttuurisesta ylemmyydestä suhteessa amerikkalaisiin.

Sitten hän siteerasi erästä runoa, jossa sanottiin, ettei ukrainalaispaikkoja voida rakentaa ilman kulttuuria ja lämmitystä. Simonjan innostui sanoittamaan tuon uudelleen.

– Meidän tulisi rakentaa tulevaisuuttamme kulttuurilla, lämmityksellä ja ilman Ukrainaa, oivalsi Simonjan.

Solovjov kysyi tässä välissä ”Miksi ilman Ukrainaa?”

– Koska Ukraina ei voi enää jatkaa olemassaoloaan. Jatkossa ei voi enää olla sellaista Ukrainaa kuin olemme vuosia tunteneet. Se ei tule enää olemaan Ukraina, sanoi Simonjan.

Tämä innoitti Solovjovia esittämään vertauksen.

– Kun lääkäri madottaa kissaa, on se erikoisoperaatio. Madoille se on sota, mutta kissalle se on puhdistuminen, sanoi Solovjov.

Simonjan vastasi vain ”vot” eli ”hyvä” tai ”tarkalleen” ja studiovieraat nauroivat.

Vielä 17. toukokuuta Simonjan väitti samassa ohjelmassa, ettei Venäjällä ole koskaan esiintynyt ukrainalaisvastaisuutta.

More genocidal rhetoric on Russian state TV: hosts and pundits repeatedly assert that Ukraine no longer exists, Ukrainians who refuse to see themselves as Russians and fight back against the invasion are described as Nazis and compared to insects (bugs, worms). Here's an example: pic.twitter.com/8hLO6Ni71T

— Julia Davis (@JuliaDavisNews) July 19, 2022