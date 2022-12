Ukraina: Vladimir Putinin on palattava todellisuuteen

Venäjä ei tahdo neuvotella, vaan vältellä vastuutaan Ukrainan sodasta. Näin sanoo Ukrainan presidentin kansliapäällikön neuvonantaja Mykhailo Podolyak, viitaten Venäjän presidentti Vladimir Putinin viimeaikaisiin vihjailuihin rauhanneuvottelujen mahdollisuudesta. Venäjä on myös aikaisemmin kertonut olevansa valmis neuvotteluihin, mutta asiantuntijoiden mukaan maan puheet ovat olleet hämäystä.

Podolyakin mukaan myös Putinin tuoreet puheet eivät ole vakavasti otettavia.

– Putinin on palattava todellisuuteen, hän kirjoittaa Twitterissä.

– Ensimmäiseksi, Venäjä hyökkäsi itse yksin Ukrainaan ja tappaa nyt sen kansalaisia. Ei ole muita ”maita, motiiveja, geopolitiikkaa”.

Venäjä on saatava vastuuseen toimistaan Ukrainassa, presidentti avustajakuntaan kuuluva Podolyak jatkaa.

– Toiseksi, Venäjä ei tahdo neuvotteluja, vaan se yrittää välttää vastuuta. Tämä on selvää, joten jatkamme tribunaaliin, hän kirjoittaa, viitaten Haagin Kansainvälinen rikostuomioistuimeen.

Sota voi päättyä ainoastaan Venäjän tappioon, Podolyak kirjoittaa.

– Ei ole olemassa Venäjän erikoisoperaatiota tai demilitarisaation ja denatsifikaation tavoitteita. On Venäjän tietoisesti aloittama täysimittainen sota, joka pyrkii Ukrainan valtion tuhoamiseen ja ukrainalaisten kansalaisten laajamittaiseen tappamiseen.

– Sodalla voi olla vain yksi loppu, hyökkääjän tappio ja rankaiseminen.

Putin needs to come back to reality. 1. Russia single-handedly attacked Ukraine and is killing citizens. There are no other "countries, motives, geopolitics" 2. Russia doesn’t want negotiations, but tries to avoid responsibility. This is obvious, so we are moving to the Tribunal.

There is no "SVO" and there are no "goals for demilitarization and denazification".

There is a full-fledged war deliberately started by RF to destroy the 🇺🇦 state and kill 🇺🇦 citizens en masse.

The war can have only one ending – the aggressor must lose and be severely punished.

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) December 26, 2022