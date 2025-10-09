Ukraina varoittaa länsimaita: Energiakriisi pahenee ennen talvea

Venäjän viime viikolla Ukrainaan tekemät ilmaiskut ovat lamauttaneet lähes 60 prosenttia Ukrainan kaasuntuotannosta, uutisoi Financial Times.

Ukrainalaisten virkamieslähteiden mukaan tämä on herättänyt pahoja pelkoja energian saatavuudesta tulevana talvena.

Iskujen vuoksi Ukrainan viranomaiset kutsuivat tällä viikolla koolle tapaamisia länsimaisten kumppanien kanssa tiedottaakseen heille vakavasta tilanteesta, virkamieslähteet kertovat FT:lle.

Ukrainan valtion energiayhtiön Naftogazin toimitusjohtaja Sergii Koretskyi sanoi haastattelussa, että Venäjä pyrkii jälleen heikentämään ukrainalaisten moraalia energiainfrastruktuuriin kohdennetuilla iskuilla, kuten se on tehnyt joka vuosi sodan alkamisesta vuodesta 2022 lähtien. Koretskyin mukaan ero aiempaan on tällä kertaa iskujen tiheydessä ja laajuudessa.

– Kremlin tavoitteena on murtaa henkemme. Tällä ei ole mitään tekemistä sotilaallisten tarpeiden kanssa, millään näistä kohteista ei ole mitään sotilaallista arvoa, Koretskyi totesi.

– Iskujen seurauksena tarvitsemme miljardeja kuutiometrejä enemmän kaasua lämmityskaudella, hän lisäsi.

Talouslehti kertoo, että ennen lokakuun iskuja Ukrainan talven kaasuntarve oli 13,2 miljardia kuutiometriä. Hallitus oli suunnitellut tuovansa 4,6 miljardia kuutiometriä kaasua marraskuun alkuun mennessä, mikä on Koretskyin mukaan merkittävästi enemmän kuin aiempina vuosina.

Ukrainalaisten virkamieslähteiden mukaan Venäjän iskujen jälkeen Ukrainan pitäisi ostaa noin 4,4 miljardia kuutiometriä enemmän kaasua ennen maaliskuuta. Tämä tarkoittaa viidennestä maan vuosittaisesta kulutuksesta. Kustannuksiksi arvioidaan noin 2,2 miljardia dollaria (noin 1,9 miljardia euroa).

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kertoi keskiviikkona toimittajille, että Venäjän joukot ovat iskeneet energiainfran kohteisiin Ukrainan koillisosissa 160 kertaa viimeisen kuukauden aikana.

Koretskyi kuvaili 3. lokakuuta tehtyä hyökkäystä Harkovan ja Pultavan alueiden laitoksiin ”massiivisimmaksi ja aggressiivisimmaksi hyökkäykseksi sitten täysimittaisen hyökkäyksen alkamisen”.