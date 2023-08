Ukraina valmistelee suunnitelmaa Krimin tulevaisuudesta – silta Venäjälle puretaan vapautuksen jälkeen

Ukraina julkaisee lähiviikkoina suunnitelman Krimin tulevaisuudesta sen jälkeen, kun Venäjän miehitysjoukot on häädetty niemimaalta, uutisoi Kyiv Post.

Jo vuonna 2021 Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi allekirjoitti asetuksen Krimin vapauttamisen ja uudelleenintegroinnin strategiasta. Tuolloin suunnitelma perustui vielä diplomatiaan, mutta Venäjän aloittaman suurhyökkäyksen jälkeen suunnitelma kaipasi päivitystä. Nyt oletus on, että niemimaan vapauttaminen tapahtuu aseellisesti.

Ukrainan presidentin Krimin lähettilään Tamila Tashevan mukaan Krim tullaan vapauttamaan lähitulevaisuudessa, ja siihen on varauduttava jo etukäteen.

Alustavan suunnitelman mukaan välittömästi vapautuksen jälkeen valtaa alueella pitää asevoimat. Kun sotatila kumotaan, alueelle perustetaan siviilihallinnon ja asevoimien yhteishallinto. Tämän vakautusvaiheen aikana alueella ei tulla järjestämään vaaleja.

Siviilihallinnon järjestäminen Krimillä tulee olemaan valtava tehtävä. Arvioiden mukaan niemimaalle tullaan tarvitsemaan lähes 50 000 julkisen sektorin työtekijää. Tashevan mukaan noin tuhat ihmistä on hakenut Krimille perustettaviin siviilihallinnon virkoihin.

Vapautuksen jälkeisen ajan haasteena on myös päättää venäläisten rakentamien rakennusten ja muun infrastruktuurin kohtalosta. Osa näistä voidaan säilyttää, mutta esimerkiksi Krimin ja Venäjän yhdistävä sillan kohtalo on jo päätetty. Venäjän presidentti Vladimir Putinin rakennuttama lähes 3,4 miljardin euron arvoinen silta tullaan purkaamaan.

Kysymyksiä on herättänyt myös Venäjän kanssa yhteistyötä tehneiden krimiläisten kohtalo.

– Niemimaan alueella johtavissa asemissa olleita odottaa rikosoikeudellinen vastuu, Tasheva tiivistää.

Vastuuseen joutuvat Tashevan arvion mukaan miehittäjävallan säännöksiä toimeenpanneet oikeuslaitoksen, poliisin, asevoimien ja muiden viranomaisten edustajat.

– Ja erityisesti he, jotka ovat syyllistyneet ihmisoikeuksien polkemiseen ja sotarikoksiin, Tasheva lisää.

Alueella ennen vuotta 2014 asuneita ei kuitenkaan automaattisesti tulla pitämään Venäjän kätyreinä. Esimerkiksi siitä Venäjän passin vastaanottamisesta ei tulla rankaisemaan, sillä passin hyväksyminen oli käytännössä edellytys Krimille jäämiselle. Tasheva huomauttaakin, että Venäjän suorittama pakollinen passien jakaminen on ollut Venäjän tapa harjoittaa kolonialismia.

Tilanne on kuitenkin erilainen, jos henkilö on vastaanottanut passin työskennelläkseen miehityshallinnossa. Tällöin passin vastaanottamisesta joutuu vastuuseen.

Venäjän miehityksen jälkeen Krimille muuttaneet venäläiset eivät sen sijaan saisi jäädä niemimaalle. Zelenskyi on jo aiemmin kehottanut venäläisiä poistumaan alueelta niin kauan, kun Krimin silta on vielä pystyssä.

Tashevan mukaan mikäli Ukrainan ja Venäjän rajan laittomasti ylittäneet venäläiset kieltäytyvät lähtemästä Krimiltä, kansainvälinen laki mahdollistaa heidän poistamisensa alueelta.

– Toki heillä tulee olemaan oikeus valittaa poistamisesta Ukrainan maahanmuuttoviranomaisille ja selittää, miksi he tulivat laittomasti Krimille. Kenties heillä on perusteltuja syitä sille, miksi he rikkoivat Ukrainan lainsäädäntöä, Tasheva kommentoi.

Ennen Venäjän miehitystä Krim oli autonominen tasavalta Ukrainan sisällä. Tämä järjestely johtaa juurensa 90-luvulle, jolloin niemimaalle taattiin laaja autonomia kompromissina siitä, että alue jäi Neuvostoliiton romahtaessa osaksi itsenäistä Ukrainaa. Laaja autonomia mahdollisti kuitenkin tiiviit suhteet Venäjään ja myöhemmin niemimaan miehittämisen.

Tasheva ei uskokaan, että Krim tulee vapauttamisen jälkeen olemaan autonominen tasavalta samalla tavalla kuin ennen vuotta 2014. Niemimaasta voikin mahdollisesti tulla tavallinen maakunta.

Yksi mahdollisuus on myös se, että niemimaasta tulisi krimintataarien autonominen alue. Tätä vaihtoehtoa on pitänyt yllä varaulkoministeri ja krimintataarien oikeuksia puolustava aktivisti Emine Dzhaparova.

Kenties vaikein osa Krimin vapauttamisessa on kuitenkin psykologinen. Niemimaa on ollut Venäjän hallinnon alla lähes vuosikymmenen ajan, ja esimerkiksi demokratian ja etnisten ryhmien välisen sopusoinnun juurruttaminen voi osoittautua vaikeaksi.