Ukraina valmistelee presidentinvaaleja ja rauhanäänestystä – takaraja 15. toukokuuta

Ukraina valmistelee presidentinvaaleja ja kansanäänestystä mahdollisesta rauhansopimuksesta Venäjän kanssa, uutisoi Financial Times.

Taustalla on Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin hallinnon painostus: Ukrainan tulisi järjestää molemmat äänestykset viimeistään 15. toukokuuta tai se voi menettää Yhdysvaltain tarjoamat turvallisuustakuut.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Ukrainalaisten ja länsimaisten virkamieslähteiden mukaan Valkoinen talo painostaa Ukrainaa saamaan rauhanneuvottelut Ukrainan ja Venäjän välillä päätökseen kevään aikana.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kertoi toimittajille viime perjantaina Yhdysvaltain ajamasta aikataulusta.

– He sanovat, että he haluavat tehdä kaiken kesäkuuhun mennessä… jotta sota päättyy. Ja he haluavat selkeän aikataulun, Zelenskyi kertoi toimittajille viitaten Valkoisen talon haluun siirtää huomionsa Yhdysvaltain välivaaleihin marraskuussa.

FT:n siteeraamien virkamieslähteiden mukaan Zelenskyi aikoo julkistaa suunnitelman presidentinvaaleista ja rauhansopimusta koskevasta kansanäänestyksestä 24. helmikuuta, joka on Venäjän täysimittaisen hyökkäyssodan alkamisen neljäs vuosipäivä.

Ukrainalaiset ja länsimaiset virkamieslähteet korostivat, että sekä aikataulun että Yhdysvaltain uhkavaatimuksen toteutuminen ovat epätodennäköisiä, sillä ne riippuvat useista tekijöistä, muun muassa siitä, voidaanko rauhansopimusta Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa ylipäätään edistää.

Poimintoja videosisällöistämme

Suunnitelma kuitenkin korostaa Zelenskyin halua maksimoida uudelleenvalintansa mahdollisuudet samalla, kun hän vakuuttaa Trumpille, ettei Kiova pitkitytä rauhansopimusta, jos sellainen voidaan saavuttaa.

Zelenskyin julkinen kannatus on yhä merkittävää, mutta se on laskenut neljän vuoden takaisesta lähes yksimielisestä tasosta, kansalliset mielipidemittaukset osoittavat. Taustalla on sotaväsymys sekä korruptioskandaalit presidentin sisäpiirissä.

Zelenskyitä lähellä olevat henkilöt sanoivat, että hän ja hänen hallintonsa ovat viestineet Trumpin hallinnolle olevansa valmiita poikkeuksellisen nopeaan aikatauluun, vaikka vaalien järjestäminen lyhyellä varoitusajalla sodan aikana olisi logistisesti erittäin vaikeaa.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Zelenskyi on sanonut, että Ukraina ja Yhdysvallat ovat päässeet sopimukseen turvallisuustakuista, ja että hän on valmis allekirjoittamaan ne Trumpin kanssa.

Yhdysvaltain presidentti on viestittänyt Kiovalle, että Yhdysvaltain turvallisuustakuut riippuvat laajemman rauhansopimuksen hyväksymisestä. Sopimus todennäköisesti sisältäisi Donbassin alueen luovuttamisen Venäjälle, ja Washington haluaa sen valmiiksi ennen 15. toukokuuta asetettua määräaikaa.

Zelenskyi on toistaiseksi vastustanut alueluovutuksia.