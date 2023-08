Ukraina valmistaa jo omiakin vaanivia aseita – näiden uskotaan iskeneen Moskovaan

Sosiaalisen median alustoilla on ilmestynyt viime aikoina kuvia, jotka antavat ymmärtää, että Ukrainassa on alettu valmistaa Rubaka-nimistä vaanivaa asetta, joka näyttää lentävä siipi -tyyppisenä hieman samalta kuin iranilainen Shahed-136. Rubakan valmistajasta tai tuotantonopeudesta ei kuitenkaan ole mitään julkista tietoa.

Jotain kuitenkin tiedetään. Rubakan suunniteltu käyttäjä on Ukrainan puolustusministeriön tiedusteluosaston joukot, jotka ovat tiettävästi jo käyttäneet asetta venäläisiä vastaan. Yhden aseen hinta on noin 14 000 euroa päätellen ukrainalaisen koomikon Vladislav Shevchenkon Facebook-päivityksestä, jossa hän kertoo keräävänsä joukkorahoituksella 10 miljoonaa hryvniaa voidakseen ostaa 18 Rubakaa Ukrainan tiedustelulle. Hintaan saattaa sisältyä erikoisvälineistöä ja varaosia.

Rubaka on katapulttilaukaistava, ja sen ilmoitettu lentomatka on 500 kilometriä. Aseen taistelukärjen painoksi arvaillaan kaikkea aina kahdesta kilosta 15 kiloon.

Laitteen ulkonäkö on poikkeuksellinen, koska se saattaa olla maailman ainoa vaaniva ase, jossa moottori potkureineen on laitteen nokassa eikä perässä. Lisäksi droonissa ei näytä olevan minkäänlaista kameraa, eli se on todennäköisesti suunniteltu iskemään maaliin, jonka koordinaatit ovat tiedossa ennen laukaisua, ja se hakeutuu maaliinsa satelliittipaikannuksen ja inertiaohjauksen avulla. Oikeassa siivessä näkyy ilmanpaineanturi, joka viittaa inertiaohjaukseen.

Rubaka ei ole ainoa uusi ukrainalaisvalmisteinen vaaniva ase. Sitä kuuluisammaksi on noussut viime päivinä ”Bober” (Majava), jonka lentomatkaksi ilmoitetaan 1 000 kilometriä, ja jonka uskotaan olevan Moskovan liikekortteleihin kohdistuneiden iskujen tekijä. Niiden hinta on noin 100 000 euroa laitteelta.

Boberin rungon muoto on hyvin lentopommimainen. Sen moottori ja potkuri ovat takana. Siivet ovat myös rungon takaosassa, mutta aivan laitteen nokkaan on sijoitettu etusiivet eli kanardit. Laitteessa on laskutelineet, joten se starttaa kiitotieltä. Laitteen navigointijärjestelmä on todennäköisesti samantyyppinen kuin Rubakan.

Ei tiedetä, miten hyvin kumpikaan näistä laitteista sietää elektronista häirintää, mutta siitä huolimatta ainakin jotkut Boberit näyttävät onnistuneen pääsemään Moskovaan saakka. On todennäköistä, että kumpaakin laitetta aletaan tulevaisuudessa käyttää yhä suurempina parvina Venäjän käyttämien Shahedien tapaan.