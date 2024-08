Ukraina vahvisti iskun Lipetskin sotilaskentälle Venäjällä

Ukrainan teki iskun Venäjän maaperällä suurta viholliskohdetta eli Lipetskin sotilaslentokenttää vastaan, kertoo Ukrainan asevoimien kenraali Ukrinformin mukaan.

– Tänä yönä Ukrainan puolustusvoimat hyökkäsivät Lipetskin lentokentälle Venäjällä. Isku osui varastoihin, joissa on liitopommeja, ja useisiin muihin kohteisiin lentokentän alueella. Kentällä syttyi voimakas tulipalo ja siellä havaittiin useita räjähdyksiä. Tiedetään, että Venäjän ilmavoimien lentokoneet Su-34, Su-35 ja MiG-31 sijaitsevat lentokentällä.

Lisäksi Ukrainan joukot iskivät Venäjän ilmatorjuntaohjusosastoihin Donetskin alueella. Pääesikunnan mukaan kolme vihollisen tutkaa sai osuman, joista yhtä käytettiin osana S-350-ilmapuolustusjärjestelmää ja kahden S-300- ja S-350-ilmapuolustustutkan tuhoutuminen on vahvistettu.

Kahdesta muusta tutkasta saatuja raportteja tarkistetaan. Kaikki kolme tutkaa suljettiin kuitenkin iskun jälkeen, pääesikunta kertoo.

– Operaatiossa olivat mukana ohjusyksiköt, erikoisjoukot, Ukrainan turvallisuuspalvelu ja miehittämättömien järjestelmien joukot, pääesikunta totesi.

Turvallisuuspalvelu SBU:n lähde kertoi Ukrinformille, että suurin osa Lipetsk-2-sotilaslentokentällä sijaitsevista sotakoneista ei onnistunut lähtemään tukikohdasta ajoissa. Voimakas räjähdys aiheutti joukon räjähdyksiä, joka johti laajamittaiseen tulipaloon suuressa osassa lentokenttää.

Paikalliset viranomaiset vahvistivat räjähdyksen ja määräsivät noin 400 siviilin evakuoinnin kenttää ympäröivältä alueelta.

✈️/.1 At night there was a massive drone attack on Russian military airfield in Lipetsk. 285km from the front line. Published footages show the secondary detonations. Aviation ammunition storages were targeted. pic.twitter.com/sIpRCV55uQ

— Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) August 9, 2024