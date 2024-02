Ukraina upotti Venäjän sotalaivan – Pommiveneiden osumat videolla

Ukraina on tuhonnut venäläisen Molnija-luokan korvetti Ivanovetsin Krimin Donuzlavin järvellä Mustanmeren rannalla.

Ukrainan sotilastiedustelun alainen miehittämättömiä pommiveneitä operoiva yksikkö on julkaissut alta löytyviä videoita hyökkäyksestä. Niiden perusteella alukseen osui ainakin kaksi pommivenettä. Erään videon lopussa näkyy suuri räjähdys aluksella.

Sotilastiedustelu kertoo Telegram-päivityksessään venäläisaluksen uponneen iskujen jälkeen. Korvetin kerrotaan saaneen iskuissa niin suuria vaurioita, ettei sitä pystytty pelastamaan. Ukrainalaisten mukaan myöskään miehistön pelastustyöt eivät ole onnistuneet.

Ukrainan sotilastiedustelun videokooste iskuista löytyy Telegramista tämän linkin takaa.

Ukraina teki hyökkäyksen merellä samoihin aikoihin, kun miehitetyn Krimin venäläiskohteisiin kohdistettiin ohjusiskuja.

Sotilastiedustelu arvioi korvetin arvoksi yli 60 miljoonaa euroa.

