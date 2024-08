Ukraina upotti jälleen venäläisaluksen Krimillä – video

Ukrainan sotilastiedustelupalvelu (HUR) kertoo tiedotteessaan tuhonneensa KS 701 Tunets-tyypin pika-aluksen lähellä Tshornomorskea venäläisten miehittämällä Krimillä. Iskun toteutti HURin ”Ryhmä 13” MAGURA V5-merihyökkäysdrooneilla. Myös kolme muuta miehittäjän alusta vahingoittui, mutta tarkemmat tiedot ovat vielä täsmennettävänä.

Viimeksi toukokuun lopulla Ukraina upotti kaksi Tunets alusta Krimillä. Isku tehtiin myös tuolloin MAGURA V5-meridrooneilla, joilla Ukraina on aiemmin upottanut venäläisten alukset ”Ivanovets”, ”Tsezar Kunikov”, ”Sergei Kotov” ja ”Mangust”.

Kaiken kaikkiaan Magura-meridrooneilla on isketty yhteensä 18 venäläisalusta vastaan, joista yhdeksän on upotettu. Droonien rahoitus on kerätty pääosin lahjoituksin ja erilaisin keräyksin.

Venäjä käyttää nopeita KS 701-luokan kuljetusaluksia merivalvontaan ja miehitysjoukkojensa huoltoon.