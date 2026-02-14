Ukraina tuhonnut puolet Venäjän Pantsir-ohjusjärjestelmistä

Ukrainan turvallisuuspalveluun (SSU) kuuluva erikoisoperaatiokeskus Alfa tuhosi puolet Venäjän Pantsir-ilmatorjuntatykistö- ja ohjusjärjestelmistä vuonna 2025. Asiasta uutisoi Ukrainska Pravda.

SSU:n mukaan Pantsir on yksi Venäjän tärkeimmistä nykyaikaisista ilmapuolustusjärjestelmistä. Yksi järjestelmä maksaa 15–20 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria. Pantsir-järjestelmät ovat tehokkaimpia järjestelmiä Ukrainan pitkän kantaman droonien torjunnassa.

– Siksi Pantsir-järjestelmien systemaattisella tuhoamisella on strateginen tavoite: murtautua vihollisen ilmapuolustuksen läpi ja luoda käytäviä iskeäkseen syvällä sen selustassa oleviin kohteisiin. Tämä mahdollistaa Ukrainan puolustusvoimien tehokkaan toiminnan sotilastukikohtia, varastoja, lentokenttiä ja muita miehittäjien tiloja vastaan, SSU kertoo.

SSU:n tuhoamien ilmapuolustusjärjestelmien kokonaisarvoksi arvioidaan noin neljä miljardia Yhdysvaltain dollaria.