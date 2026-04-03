Sotilaat maksavat venäläisupseereille päästäkseen pois etulinjasta

Venäläissotilaiden värvääminen Ukrainan sotaan on luonut omanlaisensa sotatalouden.

The Economist -lehden haastattelevat venäläissotilaat kertovat, miten rintamasta on tullut markkinapaikka, jossa kaikella on hintansa. Niin drooneilla, lomilla kuin jopa ihmishengellä.

Rahan kerääminen alkaa usein varusteiden ja ruoan hankinnan varjolla, kertoo rynnäkkösotilas Economistille.

Sotilaat kuvailevat, kuinka ovat maksaneet päästäkseen pois etulinjasta. Jos maksat kerran, ”maksat ikuisesti, jotta sinua ei lähetetä lihamyllyyn”, sotilas kertoo.

Ukrainan droonien vuoksi rintamalla on noin 20 kilometriä syvä ”tappovyöhyke”, mikä tekee massahyökkäyksistä käytännössä itsemurhatehtäviä.

Komentaja kertoi uusille sotilaille, että vain viisi prosenttia selviää tehtävästä. Seuraavana päivänä hän ilmoitti, että selviytyminen riippuu maksukyvystä, sanovat kaksi sotilasta.

He maksoivat kumpikin miljoona ruplaa komentajilleen päästäkseen pois etulinjasta. Tämän lisäksi he joutuivat maksamaan kuukausittaisia lisämaksuja.

Venäläissotilaat joutuvat myös maksamaan varusteistaan ja lomasta.

– Maksoin 100 000 ruplaa lomasta haavoittuani, kommentoi yksi Economistin haastattelemista sotilaista.

Toisinaan komentajat ottavat sotilaiden pankkikortit ja tunnusluvut ennen hyökkäyksiä, sotilaat kertovat. Kuolleet sotilaat ilmoitetaan kadonneiksi ja komentajat tyhjentävät heidän tilinsä.

Sotilailta saatetaan vaatia maksettavaksi heidän haavoittumisesta saamansa korvaukset. Kieltäytyviä kidutetaan tai heidät saatetaan tappaa esimerkiksi ampumalla tai jättämällä ilman tarvittavaa lääketieteellistä hoitoa, lehdelle kerrotaan.

Riippumaton venäläinen uutissivusto Verstka on vahvistanut ainakin sadan komentajan henkilöllisyyden, jotka ovat joko määränneet tällaisia tappoja tai toteuttaneet niitä.

Venäjän armeija tarjoaa varusteet maahanlasku- ja erikoisjoukoille, mutta jalkaväki joutuu hankkimaan varusteensa itse.

– Jos et halua käyttää rahaa kunnon saappaisiin ja kunnolliseen luotiliiviin, lähdet hyökkäykseen lenkkarit jalassa, eräs sotilas kuvailee.

Yksi sotilaista kertoo saaneensa 2,5 miljoonan ruplan bonuksen värväydyttyään armeijaan vuonna 2024. Hän ansaitsi 200 000 ruplaa kuukaudessa, kunnes karkasi tammikuussa 2026.

Kokonaisuudessaan tienaamastaan 8 miljoonasta ruplasta hän sanoo käyttäneensä 6 miljoonaa varusteisiin ja lahjuksiin.

Todisteina sotilaat näyttävät kuvakaappauksia tilisiirroista, valituksia sotilassyyttäjille, rahavaatimuksia sekä käskyjä osallistua hyökkäyksiin.

Upseerit näkevät sotilaansa paitsi rivimiehinä myös tulonlähteenä. Korruptio ja pakkotyö ovat olleet pitkään osa Venäjän ja Neuvostoliiton armeijoita. Ammattiupseerit hallitsevat sotakalustoa, kun taas alokkaat toimivat sodassa tykinruokana ja rauhan aikana ilmaisena työvoimana.