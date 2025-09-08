Ukraina teki Venäjälle 60 syväiskua elokuussa – komentajalta yllättävä tieto

Ukrainan asevoimien komentaja, kenraali Oleksandr Syrskyi kertoo rintaman tilanteesta. Elokuussa Ukraina teki 60 onnistunutta syväiskua Venäjän maaperälle.

Iskuissa häiriintyi Syrskyin mukaan Venäjän kyky tuottaa armeijalleen poltto- ja voiteluaineita, ohjuksia ja miehittämättömiä ilma-aluksia sekä ilmatorjuntajärjestelmiä, ja lisäksi vahinkoa kärsi logistiikkaketju.

– Kaikkiaan Ukrainan dronet osuivat yli 67000 vihollisen kohteeseen viime kuussa. Middle Strike -ohjelman tehokkuus kasvoi 25 prosentilla, Syrskyi kuvailee Facebookissa.

Aiemmin Ukrinform on kertonut, että Ukrainan dronejoukot suorittivat elokuun aikana 11 syväiskua Venäjän öljynjalostamoihin.

Ukrainan joukot saivat kuukauden aikana yli 58 neliökilometriä maa-alueita takaisin hallintaan ja vapauttivat useita kyliä venäläismiehittäjiltä.

– Elokuu 2025 oli asevoimillemme koettelemusten kuukausi, mutta lopulta saavutimme monia myönteisiä tuloksia, Syrskyi sanoo.

Puolustaja keskittyi hyökkääjän resurssien sitomiseen ja sille mahdollisimman suurten tappioiden aiheuttamiseen.

– Meidän oli vakautettava tilanne kaikkein uhkaavimmilla alueilla, kuten Lymanissa, Dobropilljassa, Pokrovskissa ja Novopavlivkassa, ja samalla sovellettava aktiivisen puolustuksen taktiikoita, palautettava menetettyjä alueita, suojeltava kaupunkejamme vihollisen ohjuksilta ja drooneilta sekä iskettävä syvälle Venäjän alueelle, Syrskyi kertoo.

Hänen mukaansa esimerkiksi Dobropilljassa, jonne Venäjä keskitti joukkoja ja eteni 13,5 neliökilometrin verran, he samalla menettivät 25,5 neliökilometriä. Pokrovskin suunnalla saavutuksia hyökkääjällä oli 5 neliökilometriä, kun taas ukrainalaisjoukot ottivat takaisin 26 neliökilometriä.

Ukrainan joukkojen ammattitaitoa, sitkeyttä ja urheutta ylistävä Syrskyi huomauttaa päivityksessään, että vihollisella on kolminkertainen ylivoima etulinjassa, ja alueilla, jonne Venäjä on keskittänyt hyökkäysjoukkojaan, ylivoima voi olla nelin- tai jopa kuusinkertainen.

Ukraina teki elokuussa myös organisaatiomuutoksia asevoimiinsa, kun uudet armeijakunnat aloittivat toimintansa. Tämä on Syrskyin mukaan nyt kantamassa hedelmää ja joukkojen johtaminen on tehokkaampaa ja tuloksellisempaa.

– Elokuussa vihollinen odotti saavuttavansa strategisen edun, murtavansa ja saartavansa joukkojamme Pokrovskin–Myrnohradin alueella sekä suunnitteli laajamittaisia hyökkäysoperaatioita Novopavlivkan ja Zaporižžjan suunnilla. Joukkomme kuitenkin estivät näiden suunnitelmien toteutumisen. Venäläiset joutuivat siirtämään hyökkäystään Zaporižžjassa ja tuomaan merivoimien yksiköitään Donetskin alueelle, ylipäällikkö sanoo.

– Itse asiassa kuukausi, jolloin miehittäjä toivoi läpimurtoja ja teki kaikkensa niiden saavuttamiseksi, osoittautuikin kuukaudeksi, jolloin vihollisen alueelliset valloitukset olivat viime aikojen vähäisimmät, Syrskyi summaa.

Hänen mukaansa vihollinen käyttää taktiikkana ”hivuttautuvaa etenemistä” pienillä jalkaväkiryhmillä, ja pyrkii soluttautumaan asutuille alueille, hyödyntämään asemiensa välistä tilaa sekä välttämään avointa taistelua.