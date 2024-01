”Ukraina tarvitsee kiireesti sotilaallista apua, viivästys maksaa ihmishenkiä”

– Ukraina tarvitsee kiireellistä apua liittolaisiltaan ja kumppaneiltaan, koska kaikki viivytykset Ukrainan armeijan tarpeiden täyttämisessä Venäjän kanssa käydyn sodan aikana maksaa ihmishenkiä, sanoi Ukrainan presidentin kansliapäällikkö Andriy Yermak Ukrinformin mukaan.

– Sotilaamme ja sankarimme pitävät asemiaan, mutta se on äärimmäisen vaikeaa tykistön ammusten puutteen vuoksi, hän jatkoi.

Yermak korosti, että täysimittaisen hyökkäyksen aikana Ukraina on onnistunut vapauttamaan yli 50 prosenttia miehitetystä alueestaan.

– Mutta tietysti sotilaillemme on äärimmäisen vaikeaa taistella ilman ampumatarvikkeita, kuten myös monia muita tärkeitä asioita. Joten korostan vielä kerran: kiireellinen apu on meille erittäin tärkeää, koska ajan hinta sodan aikana on menetetty ihmishenki, Yermak totesi.

Samalla hän korosti, että Ukraina ei ole valmis luopumaan alueistaan.

– Emme ole valmiita kompromisseihin ja myönnytyksiin riippumattomuutemme, suvereniteettimme ja alueellisen koskemattomuutemme sekä vapautemme suhteen, Yermak sanoi.

Hän lisäsi, että huolimatta siitä, että maailmassa on käynnissä erilaisia konflikteja ja sotia, Ukraina on edelleen ensisijainen, koska se on suurin sota Euroopassa sitten toisen maailmansodan.

– Tämän vuoksi yhä useammat maat ovat mukana prosessissa rauhanomaisen ratkaisun löytämiseksi Ukrainan rauhankaavan pohjalta.

– Davosin kokouksen jälkeen meillä oli tapahtuma, johon osallistui (kansallisen turvallisuuden neuvonantajat ja maiden johtajien ulkopoliittiset neuvonantajat) 82 maasta, mukaan lukien maita, joilla on melko monimutkaiset suhteet keskenään, istuimme kaikki saman pöydän ääressä ja keskustelimme yli kahdeksan tuntia: miten lopettaa sota, miten turvataan oikeudenmukainen rauha, presidentin kansliapäällikkö sanoi.