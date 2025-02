Ukraina selviytyy ilman USA:n apua, mutta kuinka kauan?

Ennen kuin Yhdysvaltain presidentti Donald Trump alkoi aktiivisesti ajaa nopeaa rauhaa Venäjän kolme vuotta jatkuneeseen, laittomaan hyökkäyssotaan Ukrainassa, länsikoalitio oli saavuttanut merkittävää menestystä Ukrainan taloudessa, kun valtion budjetti saatiin tasapainoon. Tämä mahdollisti Ukrainan talouden nousun kasvu-uralle.

Mutta maan talouskasvu näyttää haavoittuvalta, ja haavoittuvuuden päätekijät ovat monin tavoin samoja kuin Venäjällä. Vuonna 2023 Ukrainan talous kasvoi 5,5 prosenttia, mutta seuraavan vuoden kasvu jäi 3,4 prosenttiin, kun odotus oli neljä prosenttia. On hyvin todennäköistä, että hidastuminen jatkuu kuluvana vuonna.

Sotaan liittyvien energiainfrastruktuurin vaurioitumisen ja rakenteellisten tekijöiden (monen alan työvoimapulan) lisäksi taloutta jarruttaa vientitulojen lasku. Vaikka vienti kasvoi vuonna 2024, se ei ole saavuttanut edes vuoden 2022 tasoa. Ukrainan vientituotteiden maailmanmarkkinahinnat ovat laskussa.

Viennin määrien kasvattaminen on yksi vaihtoehto hidastuvan kasvun kiihdyttämiseksi. Hyviäkin uutisia on: viime vuonna käynnistetty ERA-lainamekanismi, jossa takauksina käytetään Venäjän jäädytettyjen varojen tuottoja, sekä Euroopan tukiohjelmat antavat tällä erää Ukrainalle budjettitasapainon puoleksitoista vuodeksi. Se on jopa tehnyt mahdolliseksi kasvattaa varantoa, jota voidaan käyttää muun muassa kaupallisiin ase- ja ampumatarvikehankintoihin.

Ukrainan saama apu ylittää Chatham Housen asiantuntijan Timothy Ashin mukaan 100 miljardia dollaria, ja valtion pankkiin kerääntyneen varannon kanssa yhteensä 150 miljardia dollaria.

Tämä antaa Ukrainalle mahdollisuuden kestää jonkun aikaa, vaikka Yhdysvallat ei jatkaisi sotilaallista apuaan. Yhdysvaltojen viimeisin, presidentti Joe Bidenin hallinnon järjestämä sotilaallinen apupaketti riittää kuluvan vuoden puoliväliin saakka, arvioi Ash, ja ainakaan toistaiseksi Yhdysvallat ei ole asettanut rajoituksia Kiovan aseostoille.