Ukraina sai jättitykin

Ukraina on lisännyt kalustoarsenaaliinsa yhden nykyajan voimakkaimmista tykistöjärjestelmistä, kertoi Ukrainan 52. erillisen tykistöprikaatin lehdistöpalvelu 2. huhtikuuta.
Kyseessä on 203 mm:n M110A2-telahaupitsi, kertoo sotilasjulkaisu Militarnyi. Viime elokuun alussa perustettu prikaati kertoo, että sen kalusto on nyt yhdistelmä nykyaikaisia ukrainalaisia ja länsimaisia tykistöjärjestelmiä.
– Kalustoomme kuuluu itseliikkuvia 2S22 Bohdana-haupitseja, RM-70-raketinheittimiä ja 203 millimetrin M110A, kertoo 52. tykistöprikaati.
Ukrainalaisten tykkimiesten mukaan jokaisella järjestelmällä on oma erillinen roolinsa taistelukentällä. Kotimaista Bohdanaa käytetään pääasiassa pitkän kantaman täsmäiskuihin, joiden kohteena ovat venäläistykistö, ammusvarikot ja komentopaikat.
RM-70 Vampire-heitintä käytetään laajoihin tulitehtäviin vihollisen joukkojen ja kaluston keskityksiä vastaan.
M110A taas vahvistaa prikaatin raskasta tulivoimaa tarjoten mahdollisuuden suurikaliiperiseen iskuun kestäviä tai arvokkaita kohteita vastaan.
Viime lokakuussa kreikkalaismediassa kerrottiin, että Kreikka on myymässä Ukrainalle Tshekin kautta 60 kappaletta M110A2-haupitsia ja 150 000 ammusta niihin.
M110A2-haupitsi tunnetaan kylmän sodan jättiläisenä. Nato-maat ovat luopuneet sen käytöstä tämän vuosituhannen alussa, koska nykyisten mallien tulinopeus ja automaatio ovat parempia.
M110A2 mallin etuna ovat kuitenkin tulivoima ja kantama, joka on jopa 30 kilometriä. Yhden tuhovoimaltaan suuren ammuksen paino on 100 kg.