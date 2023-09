Räjähdyksiä Krimillä, satama-alueella laaja tulipalo

Miehitetyllä Krimin niemimaalla on tapahtunut yön aikana useita räjähdyksiä.

Sosiaalisessa mediassa julkaistujen videoiden perusteella Venäjän ilmatorjunta olisi yrittänyt tuhota lähestyviä kohteita Sevastopolin sotilassataman lähettyvillä.

Miehityshallintoa edustavan kuvernööri Mihail Razvozhayevin mukaan Ukraina hyökkäsi alueelle ohjuksilla. Razvozhayev kertoo asiasta Telegram-julkaisussaan.

Vastaavia iskuja sotilaskohteita vastaan on tehty aiemmin muun muassa Britannian toimittamilla Storm Shadow -risteilyohjuksilla.

Alueelta kuvatuilla videoilla näkyy useita räjähdyksiä ja laaja tulipalo Sevastopolin sataman telakka-alueella.

Myös Moskovassa kerrottiin yöllä tulipalosta ja sen synnyttämästä suuresta savupatsaasta Ostankinon televisiotornin lähettyvillä. Ukraina on iskenyt viime kuukausien aikana kymmenillä lennokeilla eri puolilla Venäjää sijaitsevia kohteita vastaan.

🛟/4. Looks like port area in Sevastopol was targeted pic.twitter.com/0FjAUD17ZX

— Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) September 13, 2023