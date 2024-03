Ukraina säännöstelee jo ammuksia, tutkija listaa tulevat kauhuskenaariot

Mikäli Yhdysvaltojen aseapua ei saada liikkeelle piakkoin, voi puolustajalla olla edessään varsin tukala tilanne, tunnettu amerikkalainen sotatutkija Dara Massicot arvioi.

Carnegie-ajatushautomnon Venäjä-tutkimusohjelman vanhempi tutkija Massicot on työskennellyt aiemmin Yhdysvaltain puolustusministeriön Venäjä-asiantuntijana ja ministeriötä ja Yhdysvaltain asevoimia lähellä olevassa RAND Corporation ajatushautomossa.

Hän kertaa Carnegien alta löytyvissä julkaisuissa Ukrainan ammuspulan ja kroonisen miesvajeen nykytilaa sekä arvioi, mihin suuntaan maa- ja ilmasodan tilanne kehittyy, mikäli läntistä tukea ei saada lisättyä. Massicotin maalaamissa kauhuskenaarioissa Venäjän raskaat pommikoneet lentävät vapaasti Ukrainan suurkaupunkien yllä ja joukot murtautuvat läpi puolustajan linjoista.

Viime vuoden syksynä alkaneet viivästykset Yhdysvaltain tuessa johtivat jo marraskuun ja tämän vuoden tammikuun välisenä aikana maasodassa ensin paikalliseen ja sitten laajaan ammusten säännöstelyyn sekä vastatykistötulen vähenemiseen ja paikallisiin vaikeuksiin estää Venäjän joukkojen liikkeitä. Helmikuussa Ukrainan joukot alkoivat menettää paikoin kykyä puolustaa asemiaan venäläisiltä. Tämän asiantuntija kertoo johtaneen vetäytymisiin.

Ilmasodan puolella nähtiin Dara Massicotin mukaan niin ikään alkuun ampumatarvikkeiden sääntelyä vuodenvaihteessa. Venäläisten Ukrainaan ampumista ohjuksista yhä useampi myös pääsi läpi. Helmikuussa alettiin havaita Venäjän lisänneen ilmaiskuja Ukrainan asemiin etulinjassa. Tämä on tosin näkynyt myös Venäjän ilmavoimien poikkeuksellisina tappioina.

Lista mahdollisista tulevista negatiivisista virstanpylväistä on synkkä. Dara Massicot teroittaa X-palvelun ketjussaan, että niiden tarkoituksena on osoittaa, mitä taistelukentällä voi tapahtua, jos puolustajan nykyisiin haasteisiin ei puututa piakkoin. Listalla kuvattuja seurauksia voi hänen mukaansa käyttää taistelutilanteen arvioinnissa.

Massicotin mukaan Ukrainan maajoukoissa tultaisiin näkemään ensin paikallista ammusten loppumista ja venäläisten etenemistä monilla sektoreilla. Sitten ammusten ehtymisestä ja vastatykistötulen vähenemisestä tulisi laajamittaista. Tätä seuraisivat laajat haasteet estää Venäjän joukkojen liikkeitä sekä ”kyvyttömyys puolustaa asemia”. Lopulta ukrainalaisyksiköt joutuisivat vetäytymään tai romahtaisivat. Viimeisenä listalla on Venäjän joukkojen läpimurto.

Ilmasodassa puolustusten sortuminen alkaisi etulinjasta. Sieltä ilmatorjunta katoaisi ensimmäisenä. Tätä seuraisi luonnollisesti Venäjän taktisten ilmaiskujen vapaus rintamalla. Seuraavaksi sama nähtäisiin kaupungeissa. Ensin ilmatorjunta ehtyisi ja Venäjän ohjukset ja lennokit löytäisivät maalinsa yhä useammin. Lopulta Venäjän raskaat pommikoneet pääsisivät toimimaan vapaasti jopa ukrainalaisten asutuskeskusten yllä.

– Nämä virstanpylväät eivät ole väistämättömiä, Dara Massicot kuitenkin teroittaa.

Hänen mukaansa tilanne voi vakiintua ja kääntyä suotuisammaksi puolustajalle, jos sotaan saadaan lisää miehiä ja kriittinen läntinen ammusapu saadaan toden teolla liikkeelle.

Delays in U.S. lethal aid have already negatively impacted the battlefield in Ukraine. These new graphics outline signposts of degrading combat conditions— where things stand now and what may come next. These will be updated as conditions change. @CarnegieEndow 1/4 pic.twitter.com/mgZAg0m5f2

— Dara Massicot (@MassDara) March 19, 2024