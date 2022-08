Ukraina saa Pentagonilta NASAMS-järjestelmiä

Asevalmistaja Raytheon sai Pentagonilta yli 182 miljoonan dollarin sopimuksen kehittyneiden maasta ilmaan ohjusjärjestelmien hankinnasta.

Raytheon totesi, että NASAMSit toimitetaan Ukrainaan vastauksena maan tarpeisiin puolustautua ilmauhkilta.

– Raytheon Missiles & Defense ja kumppanimme työskentelevät ahkerasti toimittaakseen nopeasti tämän kriittisen, käytössä tehokkaaksi todistetun ilmapuolustuskyvyn auttamaan Ukrainan kansaa kotimaansa puolustamisessa, sanoi Raytheon Missiles & Defense liiketoiminta-alueen johtaja Tom Laliberty yhtiön tiedotteessa.

NASAMS on luotu torjumaan risteilyohjuksia, lentokoneita ja lennokkejä. NASAMS (National Advanced Surface to Air Missile System) on Raytheon Kongsberg Defense & Aerospacen kehittämä lyhyen ja keskipitkän kantaman ilmapuolustusjärjestelmä.

Tilausmääräraha sisältyy Pentagonin Ukrainan itsenäisyyspäivänä 24. elokuuta ilmoittamaan noin miljardin dollarin turvallisuusapupakettiin.