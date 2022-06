Ukraina perusti kollaboraattorin ilmiantobotin

Ukrainan digitaalisen muutoksen ministeriö on kehittänyt digitaalisen sodankäynnin ratkaisun kollaboraattorien eli miehittäjien kanssa yhteistoimintaa harjoittavien ilmiantamiseksi Ukrainan tiedustelupalvelu SBU:lle.

Kyseessä on vain viestipalvelu Telegramissa toimiva chatbot eVorog (eVihollinen), jonka nimi ukrainankielisenä sanaleikkinä tarkoittaa myös jotakuinkin ”täällä on vihollinen”. Palvelua on käyttänyt jo yli 940 ukrainalaista.

Chatbotissa valitaan vaihtoehto ”raportoi kollaboraattoreita”, sen jälkeen ilmoitetaan heidän sijaintinsa ja lisätään valokuvia tai videoita. Jos kuvaa ei voi lähettää, tulee tiedot välittää kirjallisesti yksityiskohtineen.

Lisäksi tulee kirjoittaa, miksi henkilöä pidetään yhteistoimintamiehenä ja kuinka hän auttaa venäläismiehittäjiä. Botti välittää tiedot Ukrainan tiedustelupalvelu SBU:lle, joka tarkistaa ne.

Petturit neuvotaan kuvaamaan piilotetulla kameralla ilman ääntä ja turvallisesta paikasta sekä poistamaan puhelimesta kaikki kuvat ja viestinvaihto eVorogin kanssa.

Erityisesti Itä-Ukrainan alueilla on ollut pieni, mutta tehokas vähemmistö, joka on identifioi itsensä venäläiseksi tai kokee yhteenkuuluvuutta Venäjään.

Esimerkiksi Mariupolin pormestari on syyttänyt venäläismielisten kaupunginvaltuutettujen ja muiden petturien kertoneen kaupungin strategisten kohteiden koordinaatit hyökkääjälle, mistä Verkkouutiset on kertonut tässä.