Ukraina paljasti Olaf Scholzin erikoisen Taurus-selityksen: Tätä ei ole sanottu julkisesti

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi paljastaa mediajätti Axel Springerin haastattelussa, miten Saksan liittokansleri Olaf Scholz on perustellut kielteistä suhtautumistaan Taurus-ohjusten toimittamiseen Ukrainalle.

Zelenskyi kertoo Politicon julkaisemassa jutussa Scholzin antaneen ymmärtää, että aseita tarvitaan Saksan omaan puolustukseen.

– Ymmärtääkseni liittokansleri ajattelee ei-ydinasevaltion johtajana, että tämä on Saksan ainoa ase, se voimakkain, Zelenskyi sanoo.

– Hän jakoi minulle viestejä, joissa hän sanoi, ettei voi jättää maataan ilman näin vahvaa asetta, hän jatkaa.

Tällaista perustelua ei ole kuultu aiemmin julkisuudessa.

Olaf Scholz on kertonut, ettei Tauruksia toimiteta, koska tämä voisi johtaa jonkinlaiseen eskalaatioon sodassa ja vetää Saksan mukaan konfliktiin. Julkisuuteen tulleiden tietojen mukaan Saksan johdossa on huolittu esimerkiksi siitä, että Taurusten toimittaminen vaatisi saksalaisten sotilaiden osallistumista muun muassa maalinosoitukseen.

– Saksalaisten sotilaiden ei pidä tulla millään tavalla tai missään paikassa yhdistetyksi kohteisiin, joihin Taurusta kohdistetaan – ei myöskään Saksassa, Olaf Scholz muotoili mediatilaisuudessa helmikuun lopulla.

Asiantuntijat ovat kummastelleet liittokanslerin puheita. Verkkouutiset kertoi tästä löytyvässä jutussa, etteivät Scholzin puheet näytä pitävän paikkaansa.

Taurus-asejärjestelmä on myyty esimerkiksi Etelä-Koreaan. Siellä ohjukset on integroitu F-15-hävittäjiin. Tauruksen valmistaja MBDA kertoi puolestaan viime vuoden marraskuussa, että Taurukset saataisiin Ukrainan ilmavoimien käyttöön muutamien kuukausien työllä.

Volodymyr Zelenskyin paljastamat saksalaisselitykset ovat niin ikään varsin erikoisia. Ohjusten tuotanto on tällä hetkellä keskeytetty eikä Saksan valtio ole tilannut lisää aseita. Perustelua on ihmetelty Saksassakin.

– Eikö meidän pitäisi tuottaa lisää, jos ne kerran ovat niin elintärkeitä puolustuksellemme, saksalaislehti Weltin johtava kirjeenvaihtaja Clemens Wergin esimerkiksi toteaa X-palvelussa.

Zelenskyi kertoo Politicossa, että Olaf Scholz näkee Taurukset jonkinlaisena pelotteena Venäjän ydinaseita vastaan. Tätä logiikkaa Ukrainan presidentti ei käsitä.

– Luoja varjelkoon, jos ydinsota alkaa, eivät mitkään ohjukset tule suojelemaan ketään ydiniskuilta, Zelenskyi sanoo.

Saksan liittokanslerin ajattelu on erikoista myös Tauruksen ominaisuudet huomioon ottaen. Kyse ei ole mistään ihmeaseesta, jolla olisi suurta vaikutusta Naton ja Venäjän mahdollisessa konfliktissa.

Taurus on ilmasta laukaistava risteilyohjus. 460 kilon taistelukärjellä varustettu ohjus lentää aliääninopeudella tutkaa vältellen lähellä maan pintaa ennalta määriteltyä reittiä pitkin. Sen kantama on virallisten lähteiden mukaan 500 kilometriä.

Ukraina on käyttänyt jo pitkään ominaisuuksiltaan pitkälti vastaavia brittiläisiä Storm Shadow -ohjuksia ja ranskalaisia SCALP-ohjuksia. Niiden ja Tauruksen kenties tärkein ero liittyy ohjuksen taistelukärkeen. Tauruksen ”älykäs” taistelukärki pystyy laskemaan kerrokset, joita se läpäisee. Tämä tekee saksalaisohjuksesta verrokkeja tehokkaamman suojattujen kohteiden, kuten monikerroksisten bunkkerien tai esimerkiksi siltojen tuhoamisessa.

Eräs julkisuudessa pyöritelty saksalaisten huoli onkin mitä ilmeisimmin liittynyt siihen, että Ukraina voisi käyttää Tauruksia iskussa Krimiä ja manner-Venäjää yhdistävälle Kertsinsalmen sillalle.

If Scholz‘s argument is to be believed it is very strange that MBDA has stopped the Taurus production line, because there are no new orders by the German government. Shouldn‘t we produce more if they are so crucial to our own defense? https://t.co/ZzAyYJ08NG

— Clemens Wergin (@clemenswergin) April 10, 2024