Olaf Scholzin Taurus-väite ei näytä pitävän paikkaansa

Saksan liittokansleri Olaf Scholzin puheet Taurus-ohjuksista eivät näytä pitävän paikkaansa.

Scholzin mukaan Saksa ei voi toimittaa ohjuksia Ukrainalle, koska niiden käyttö rintamalla vaatisi saksalaisten osallistumista muun muassa maalinosoitukseen. Scholz antoi ymmärtää, että Taurusten myötä Ukrainaan olisi mahdollisesti jopa lähettävä saksalaisia sotilaita eikä tällainen käy.

Liittokansleri totesi maanantaina dpa:n järjestämässä päätoimittajatilaisuudessa, ettei Saksa voi toimia maalinosoituksen suhteen samalla tavalla kuin SCALP-ohjuksia Ukrainalle antaneet ranskalaiset ja Storm Shadow -ohjuksia toimittaneet britit.

Scholzilta kysyttiin tilaisuudessa huoliiko hän siitä, että saksalaisten sotilaiden olisi mentävä Ukrainaan määrittämään maaleja aseille.

– Saksalaisten sotilaiden ei pidä tulla millään tavalla tai missään paikassa yhdistetyksi kohteisiin, joihin Taurusta kohdistetaan – ei myöskään Saksassa, hän muotoili.

Olaf Scholz korosti, ettei Saksasta voi tulla sodan osapuoli. Hän nosti kuitenkin myös esiin Saksan suuren aseavun Ukrainalle ja totesi, että puolustaja tarvitsee ennen kaikkea ammuksia eikä juuri Taurus-järjestelmää.

Scholzin väitteet siitä, että Taurusten käyttö vaatisi saksalaisten aktiivista osallistumista sotatoimiin on julkisuudessa aiemmin olleiden tietojen valossa vähintäänkin erikoinen.

Asejärjestelmä on myyty esimerkiksi Etelä-Koreaan, missä ohjukset on integroitu F-15-hävittäjiin. Vuonna 2016 solmittua kauppaa oli Weltin mukaan hyväksymässä myös Yhdysvallat, koska ohjuksen navigointi tukeutuu amerikkalaiseen satelliittipaikannusjärjestelmään.

Tauruksen valmistaja MBDA kertoi puolestaan viime vuoden marraskuussa, että Taurukset saataisiin Ukrainan ilmavoimien käyttöön muutamien kuukausien työllä.

Puolustusalaan keskittyvän Jane’sin mukaan MBDA:n Saksan toimitusjohtaja Joachim Knopff kertoi, että asejärjestelmän integrointi Ukrainan Su-24-rynnäkkökoneisiin veisi pari kuukautta. Miehistöjen koulutus aseen käyttöön veisi taas kolmesta neljään kuukautta. Ukrainalle tulevaisuudessa luovutettaviin F-16-hävittäjiin ohjus saataisiin vasta puolessatoista vuodessa.

Saksalaisten asiantuntijoiden läsnäolosta Ukrainassa tai osallistumisesta aseiden käyttöön ei siis mainittu sanallakaan.

Asevalmistaja kertoi odottavansa Olaf Scholzin hyväksyntää ohjustoimituksille, jotta Taurusten tuotanto voitaisiin käynnistää. Nopeasti ohjuksia olisi turha odottaa. Knopf arvioi, että tuotannon aloittaminen veisi ainakin vuoden tai mahdollisesti jopa pidempään räjähteiden ja elektronisen komponenttien toimituksista riippuen.

Saksan johdosta ilmaistut huolet Taurusten käytöstä kohteisiin Venäjän alueella ovat niin ikään vähintäänkin erikoisia. Ukraina on julkisuudessa olevien tietojen perusteella sopinut Britannian, Ranskan ja Yhdysvaltojen kanssa, että niiden antamia pitkän kantaman aseita käytetään vain Ukrainan kansainvälisesti tunnustettujen rajojen sisällä. Sopimus on pitänyt ja Ukraina ei ole iskenyt kertaakaan Venäjälle länsiaseilla. On siis hämärän peitossa, miksei vastaava sopimus kävisi Saksalle ja mihin Scholzin kuvaamaa saksalaisten osallistumista tarvittaisiin.