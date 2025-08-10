Ukraina osui taas: Venäjän öljynjalostamo räjähti liekkimereksi

Ukraina on jatkanut tuhoisia lennokki-iskuja Venäjän öljylaitoksiin. Viime yön aikana
Asiasta tässä kertovan Kyiv Independentin mukaan Saratovin alueella sijaitsevalla öljynjalostamolla on tapahtunut räjähdyksiä. Niitä seurasi valtava liekkimeri.
Sosiaalisessa mediassa on kiertänyt videoita tuhoista ja lennokeista.
Saratovin alueenviranomaiset ovat vahvistaneet ”teollisuuskohteen kärsineen vahinkoja”. Yhden ihmisen on kerrottu kuolleen iskussa ja useiden loukkaantuneen.
Myös Venäjän Lipetskin ja Voronezin kaupungeista on raportoitu ilmapuolustuksen tulitusta ja räjähdyksiä yön aikana.
Saratov Oil Refinery
This is the fourth plant destroyed in the last 8 days.
Preliminary, 10-12% capacities of all oil refineries in Russia have been destroyed pic.twitter.com/p7FimmlaNT
— Evgen Istrebin 🇺🇦 (@evgen1232007) August 10, 2025
I've gone through maybe 40 videos from various sources of events in Saratov and this is the best one.
No way Russia can deny this or claim a bit of debris fell.
Another serious blow to Russia's oil output. pic.twitter.com/e07Afpsrw2
— Tim White (@TWMCLtd) August 10, 2025