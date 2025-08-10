Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Jalostamon alueelta väitetysti kuvatuilla videoilla näkyy suuria liekkejä. Kuvakaappaus videolta/X

Ukraina osui taas: Venäjän öljynjalostamo räjähti liekkimereksi

Saratovissa sijaitsevan jalostamon alueelle tehtiin lennokki-isku.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Ukraina on jatkanut tuhoisia lennokki-iskuja Venäjän öljylaitoksiin. Viime yön aikana

Asiasta tässä kertovan Kyiv Independentin mukaan Saratovin alueella sijaitsevalla öljynjalostamolla on tapahtunut räjähdyksiä. Niitä seurasi valtava liekkimeri.

Sosiaalisessa mediassa on kiertänyt videoita tuhoista ja lennokeista.

Saratovin alueenviranomaiset ovat vahvistaneet ”teollisuuskohteen kärsineen vahinkoja”. Yhden ihmisen on kerrottu kuolleen iskussa ja useiden loukkaantuneen.

Myös Venäjän Lipetskin ja Voronezin kaupungeista on raportoitu ilmapuolustuksen tulitusta ja räjähdyksiä yön aikana.

LUE MYÖS:
Ukrainan iskut seuraavat pirullista kaavaa – jälleen tärkeä osuma

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS
Verkkouutiset
© Verkkouutiset | ISSN 1458-4441

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)