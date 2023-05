”Ukraina osaa yhä enemmän, Venäjä pikemminkin taantuu”

Sotilaallisilla innovaatioilla on Ukrainan innovaatioista vastaavan varapääministerin Mihailo Fedorovin mukaan ollut sodankäynnissä aina keskeinen rooli. Nyt kyse on hänen mukaansa esimerkiksi tekoälystä, lennokeista ja autonomisista valvontajärjestelmistä, jotka muuttavat asetelmaa taistelukentällä ja antavat etulyöntiaseman sille osapuolelle, joka on kyennyt saavuttamaan teknologisen ylivoiman.

– Ukraina on tässä prosessissa avainasemassa, Fedorov sanoo Atlantic Council -ajatushautomon julkaisemassa artikkelissa.

Hän muistuttaa maansa käyneen helmikuusta 2022 täysimittaista sotaa aseistukseltaan ja miesvahvuudeltaan monin verroin ylivoimaista hyökkääjää vastaan.

– Venäjä kuitenkin perustaa tykistön moukaroinnin ja ihmisaaltojen raakaan voimaan, kun taas Ukraina harjoittaa innovatiivista sodankäyntiä, joka hyödyntää erittäin innovatiivisia ja usein improvisoitujakin teknisiä ratkaisuja, hän toteaa.

Tekninen ylivertaisuus on ollut hänen mukaansa omiaan varmistamaan Ukrainan tähän mennessä saavuttamat keskeiset voitot. Jos Ukraina saisi entistä enemmän kumppaneiltaan toivomaansa tukea, Venäjä saattaisi olla lyötävissä.

– Ukrainan asevoimat ovat jo osoittaneet kykynsä hyödyntää mitä tahansa välinettä lennokkiteknologioista satelliittiyhteyksiin nykyaikaisen taistelukentän hallitsemiseksi. Nämä teknologiat voivat auttaa pelastamaan ukrainalaisten sotilaiden ja siviilien henkiä, mutta myös edistämään dramaattisesti taisteluoperaatioiden vaikuttavuutta.

Luovuus vastaan kankeus

Vaikka Venäjän hyökkäys on räikeästi epäonnistunut saavuttamaan Vladimir Putinin sille alun perin asettamia tavoitteita, vihollista ei kannata Fedorovin mukaan edelleenkään missään nimessä aliarvioida.

– Venäjän armeijan johto tunnistaa puolustusteknologian kasvavan merkityksen ja tarpeen kuroa umpeen sitä etumatkaa, jonka Ukraina on onnistunut saavuttamaan. Sen säilyttämiseksi jatkuva innovointi olisi elintärkeää, hän sanoo.

– Ukrainan välitön päämäärä on luoda sellainen puolustusinnovaatioiden pikakaista, joka tukisi vahvasti Venäjän hyökkäyksen torjumista. Meidän on kehitettävä ympäristö, jossa startup-yritykset voivat kukoistaa ja jossa innovatiiviset tuotteet kyetään viemään pikaisesti massatuotantoon, hän toteaa.

Luovuus on hänen mielestään räätälöitävä tarkoin vastaamaan asevoimien tarpeita niin, että välttämätön asiantuntemus ja valtiollinen tuki suurenmoisten ideoiden kääntämiseen sotilaalliseksi eduksi olisivat käytettävissä niin pian kuin suinkin.