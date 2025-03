Ukraina-neuvotteluissa Venäjää edustaa pahamaineinen FSB-mies

Venäjä ja Yhdysvallat ovat maanantaina aloittaneet jälleen neuvottelut Saudi-Arabian Riadissa. Venäjän neuvottelutiimin molemmat jäsenet ovat pakotteiden kohteena: he ovat Grigori Karasin ja Sergei Beseda.

Karasin on uradiplomaatti ja entinen Venäjän varaulkoministeri. Vedomosti-lehden mukaan 75-vuotias Karasin on toiminut Neuvostoliiton lähetystössä Senegalissa ja myöhemmin ensimmäisenä lähetystösihteerinä Australiassa. Nykyään hän on duuman liittoneuvoston eli ylähuoneen senaattorina.

Sergei Beseda on neuvottelijoista se yllättävämpi. 70-vuotias Beseda on tehnyt käytännössä koko työuransa turvallisuuspalveluissa. Washington Post -lehden mukaan hän oli Neuvostoliiton aikaan KGB:n edustajana Kuubassa. Vuodesta 2009 vuoteen 2024 saakka hän johti sisäisen turvallisuuden virasto FSB:n viidettä yksikköä, joka vastaa ”lähialueiden” toiminnasta. Käytännössä lähialueisiin luetaan entisiä Neuvostoliiton maita kuten Georgia ja Ukraina.

Beseda johti tätä yksikköä siis myös silloin, kun Venäjää myötäillyt Ukrainan entinen presidentti Viktor Janukovytš ymmärsi paeta Venäjälle vuonna 2014 joitakin kuukausia jatkuneiden Maidan-aukion mielenosoitusten jälkeen. Besedan kerrotaan olleen Ukrainassa silloin, kun Maidan-aukion mielenosoitukset yritettiin tukahduttaa poliisin berkut-erikoisjoukkojen avulla ja tarkka-ampujat tulittivat mielenosoittajia. Besedan väitetään antaneen ohjeen väkivallan käyttämisestä mielenosoittajia vastaan.

Talvella 2022 Venäjän yritys vallata Ukrainan pääkaupunki Kiova ei sujunut odotetusti. Venäjän tilannekuva olikin pielessä, eivätkä ukrainalaiset lannistuneetkaan noin vain. Kiovaan suuntaamassa olleet joukot jäivät lähialueille kilometrien pituisissa ajoneuvokolonnissa. Venäjän johto oli saanut väärää tai muuten hataraa tiedustelutietoa, ja Sergei Besedan nimi nousi esiin. Useiden väitteiden mukaan FSB:n viidennen osaston päällikkö määrättiin kotiarestiin, joidenkin lähteiden mukaan jopa pahamaineiseen Lefortovon tutkintavankilaan.

Näitä vankeus- ja arestiväitteitä ei ole voitu vahvistaa. Nyt eivät enää vaikuta järin todennäköisiltä, kun huomioi että jäätyään ikänsä johdosta eläkkeelle Beseda siirtyi toimimaan FSB:n johtajan Aleksandr Bortnikovin neuvonantajana.

Yhdysvaltojen delegaatiota johtaa Valkoisen talon kansallisen turvallisuusneuvoston johtaja Andrew Peek. Mukana on Yhdysvaltain ulkoministeriön suunnitteluosaston johtaja Michael Anton.