Ukraina loi uuden Mathias Rust -tilanteen Moskovalle

Ukraina näyttää muokanneen ultrakevyen lentokoneen pitkän lentomatkan hyökkäysdrooniksi ulottaakseen iskukykyään kauemmas Venäjän maaperälle. X:ssä julkaistulla videolla näkyy yksi tällainen kone, joka on tunnistettu ukrainalaisvalmisteiseksi Aeroprakt A-22 Foxbat- tai A-32 Vixxen -ultrakevyeksi lentokoneeksi, joka syöksyi 2. huhtikuuta lähelle tehdasta Tatarstanin Alabugassa.

Kyseessä olevalle tehtaalle on perustettu tuotantolinjat iranilaisten kehittämälle Shahed-136 -hiipivälle aseelle.

Hyökkäys Alabugaan on toinen Venäjän viranomaisten raportoima isku tällaisella droonilla. Toinen osui öljynjalostamoon Nižnekamskissa, vaikka Venäjän uutistoimisto TASS väittikin, että isku saatiin torjuttua elektronisen sodankäynnin järjestelmillä.

Kumpikin maali sijaitsee noin 1 200 kilometrin päässä Ukrainan rajasta. Kiovan viranomaiset eivät ole virallisesti tunnustaneet Ukrainaa iskujen tekijäksi, mikä onkin ollut tavallista näissä iskuissa, mutta TASS raportoi, että droonit oli varustettu Nato-maiden laitteilla.

Oli vain ajan kysymys, milloin Ukraina yrittäisi iskeä Shad-droonien tuotantoon ottaen huomioon, kuinka paljon Venäjä käyttää näitä halpoja järjestelmiä kuluttaakseen Ukrainan ilmatorjuntaohjuksia ja hyökätäkseen siviili-infrastruktuuria vastaan.

Ukrainan teollisuus on kehittänyt tasaiseen tahtiin yhä kauemmas ulottuvia droonijärjestelmiä iskeäkseen Venäjän sotaa tukevaa infrastruktuuria vastaan rintaman takana pyrkien samalla pakottamaan Venäjää sijoittamaan uudelleen ilmatorjuntaansa torjumaan tätä uhkaa.

Uudet ultrakevyistä lentokoneista muokatuilla drooneilla tehdyt iskut olivat uusi Mathias Rust -tilanne Venäjän ilmapuolustusjoukoille. Ne herättävät kysymyksiä, miten nämä droonit voivat lentää niin pitkän matkan Venäjällä ilman, että ne havaitaan ja torjutaan. Toukokuun 28. päivänä 1987 vain 18-vuotias Rust laskeutui Reims Cessna F172P:llä Moskovaan Punaiselle torille Kremlin lähelle.

Aeropraktin verkkosivun perusteella suurimmalta lentoonlähtömassaltaan 600-kiloisen A-22:n lentomatka on yli 920 kilometriä ja A-32:n lähes 1300 kilometriä, mikä tekee A-32:sta sopivamman lavetin Ukrainan toteuttamiin iskuihin.

