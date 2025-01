Ukraina kiistää menettäneensä Toretskin

Eräiden tiedotusvälineiden levittämät tiedot, joiden mukaan Ukrainan puolustusvoimat eivät enää hallitsevan Toretskia Donetskin alueella, eivät pidä paikkaansa. Taistelut kaupungissa jatkuvat.

Näin sanoi Ukrainan Khortytsia-joukkojen ryhmän tiedottaja Viktor Trehubov Ukrinformille.

– Olemme yllättyneitä nähdessämme joidenkin toimittajien, myös ulkomaisten, raportteja, joiden mukaan 90 prosenttia Toretskin kaupungista on väitetysti vallattu eli melkein koko kaupunki, ja etteivät Ukrainan joukot hallitse sitä. Tämä ei ole totta, hän sanoi.

– Huolimatta kaupungin haastavasta tilanteesta ja tuhon laajuudesta, taistelut jatkuvat ja aktiivinen vastarinta vihollista vastaan jatkuu. Tästä syystä emme voi vahvistaa sosiaalisessa mediassa levitettyä tietoa. Vaadimme, ettei hyökkääjiä vastustavia ja heille merkittäviä tappioita aiheuttavia joukkoja epämotivoida, Trehubov jatkoi.

Hän huomautti, että turvallisuussyistä johtuen Ukrainan ja vihollisjoukkojen sijainnista kaupungissa on tällä hetkellä mahdotonta antaa tietoa.

Trehubov kuutti, että puolustusvoimat tekevät kaikkensa torjuakseen ja tuhotakseen vihollisen. Tiedottaja täsmensi myös, että merkittävä osa vihollisen hyökkäyksistä – jopa 30 prosenttia – Khortytsian joukkojen ryhmän vastuualueella on suunnattu siviili-infrastruktuurin tuhoamiseen.

Toretsk on (tai oli) kaivos- ja teollisuuskaupunki Ukrainan Donetskin alueen Bahmutin piirissä. Toretsk sijaitsee maanteitse 52 kilometriä aluekeskus Donetskista pohjoiseen ja 33 kilometriä piirin hallintokeskus Bahmutista etelään.

Ukrainan tilastokeskus arvioi Toretskin väkiluvuksi vuoden 2021 alussa noin 31 000 asukasta.

#BREAKING 🇷🇺🇺🇦 Suriyakmaps reports that 98% of the city of Toretsk is under Russian control. pic.twitter.com/C4GggPHhNQ

