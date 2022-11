Ukraina kertoo valtavista Venäjän miehistötappioista

Venäläisiä on Ukrainan armeijan pääesikunnan mukaan kaatunut koko sodan aikana jo noin 73 270, joista 800 viimeisen vuorokauden aikana.

Viimeisen seitsemän päivän aikana – viime keskiviikosta tähän päivään – venäläisiä olisi Ukrainan mukaan kaatunut noin 4 370 päivätappioiden ollessa 320, 480, 550, 950, 620, 650, 800 miestä. Lokakuun 30. päivänä ilmoitettu 950 miehen tappio oli korkein koko sodan aikana.

Myös kalustotappiot ovat olleet mittavia, sillä Ukraina sanoo tuhonneensa tähän mennessä 2 714 Venäjän panssarivaunua, 5 525 panssaroitua miehistönkuljetusvaunua ja 4 153 muuta sotilasajoneuvoa.

Lisäksi Venäjän kerrotaan menettäneen 277 lentokonetta, 258 helikopteria, 1 438 lennokkia, 198 ilmatorjuntayksikköä, 1 733 tykkiä ja 387 raketinheitintä.

Risteilyohjuksia Ukraina kertoo ampuneensa alas 397.

