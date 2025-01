Ukraina kertoo hyökkääjän rajuista mies- ja kalustotappioista yhden päivän aikana

Ukrainan pääesikunta kertoo viestipalvelu X:ssä, että venäläisten kokonaistappiot ovat nyt noin 823 980 miestä sitten sodan alkamisen jälkeen helmikuussa 2022. Viimeisen vuorokauden kokonaistappioiksi Ukraina ilmoittaa 1 950 venäläistä.

Ukrainan puolustusvoimien sanotaan tuhonneen kaikkiaan 9 844 vihollisen panssarivaunua (+11 viimeisen vuorokauden aikana), 20 485 panssaroitua taisteluajoneuvoa (+8), 22 194 tykistöasetta (+60), 1 262 raketinheitintä, 1 050 ilmatorjuntajärjestelmää, 34 837 muuta ajoneuvoa ja säiliöautoa (+155) sekä 3 711 kappaletta erilaisia erikoisvarusteita (+1).

Lisäksi Ukraina sanoo tuhonneensa 369 lentokonetta, 331 helikoptereita, 23 039 lennokkia (+141), 3 051 risteilyohjusta sekä 28 sota-alusta ja yhden sukellusveneen.

"We are not permitted to choose the frame of our destiny. But what we put into it is ours."

Dag Hammarskjold

The combat losses of the enemy from February 24, 2022 to January 22, 2025. pic.twitter.com/T5Jn5MSxbX

— Defense of Ukraine (@DefenceU) January 22, 2025