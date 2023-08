Ukraina kertoo ampuneensa alas valtavasti ohjuksia – yksi tieto salattiin

Ukraina kertoo pudottaneensa lauantaina valtavan määrän venäläisiä ohjuksia ja lennokkeja. Ukrainan puolustusministeriö kertoo X-somepalvelussa (aiemmin Twitter) ilmapuolustuksen tuhonneen peräti 17 Kalibr- ja 13 Kh-101 ja Kh-555 -risteilyohjusta. Lisäksi alas ammuttiin ukrainalaisten mukaan 27 Shahed-pommilennokkia.

Puolustusministeriön päivityksessä on lisäksi erikoinen yksityiskohta. Viimeiseksi todetaan, että ”tiedot Kinzhaleista on salattu”. Kyse on Venäjän vuosikausia suoranaiseksi superaseeksi suitsuttamasta hypersonisesta ohjuksesta. Käytännössä kyse on ilmasta laukaistavasta ballistisesta Iskander-ohjuksesta.

Monet länsimaiset asiantuntijat ovat pitäneet Venäjän väitteitä ohjuksen ominaisuuksista liioiteltuina. Tätä tukee se, että Ukraina on onnistunut ampumaan Kinzhaleita alas amerikkalaisilla Patriot-ilmatorjuntajärjestelmillä.

Salattujen Kinzhal-tietojen mainitseminen tiedotteessa on mitä ilmeisimmin strateginen viesti, jolla Ukraina pyrkii vihjaamaan pudottaneensa mahdollisesti taas Venäjän väitettyjä ihmeaseita.

