Ukraina ja Nato keskustelivat sotilaallisesta tuesta

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi ja Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg keskustelivat tiistaina puhelimitse Naton sotilaallisesta tuesta Kiovalle, kertoo CNN.

– Hyvä puhelu (Zelenskyin kanssa) sotilaallisen tuen prioriteeteista. On elintärkeää, että Nato ja liittolaiset tarjoavat entistä enemmän apua Ukrainalle entistä nopeammin, Stoltenberg twiittasi tiistaina.

Zelenskyi kehotti Ukrainan liittolaisia lähettämään sotilaallista tukea nopeammin.

– Ukrainan presidentti ilmoitti erikseen Jens Stoltenbergille tilanteesta taistelukentällä ja siitä, että Ukrainan on saatava nopeasti lisää raskaita aseita Naton jäsenmailta, jotta Venäjän hyökkäykset voidaan torjua onnistuneesti ja jatkaa vastahyökkäystä, presidentin kanslian lausunnossa sanotaan.

Lisäksi Volodymyr Zelenskyi korosti, että on tärkeää saada ei-tappava sotilaallista apua mahdollisimman pian Naton Madridin huippukokouksessa hyväksytyn kokonaispaketin puitteissa.

Good call w/Pres @ZelenskyyUa on priorities for military support. It’s vital that #NATO & Allies provide even more assistance to #Ukraine even faster. Also discussed 1st shipment of grain since #Russia’s invasion & need to fully implement deal sponsored by @UN & our Ally Türkiye.

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) August 2, 2022