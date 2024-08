Ukraina iski yöllä: Yritti tärvellä Krimin sillan

Ukraina yritti jälleen yöllä tuhota Venäjän ja sen valtaaman Krimin niemimaan välisen maayhteyden, Krimin sillan eli Kertšinsalmen sillan. Asiasta kertoi ensimmäisenä Telegramissa toimiva uutiskanava Crimean Wind.

Krimin silta oli suljettuna aamuyön tunnit, jonka johdosta molemmille puolille siltaa muodostui yhteensä runsaan 2000 auton ruuhka. Silta avattiin aikaisin perjantaiaamuna sen jälkeen, kun se oli ollut suljettuna noin neljä tuntia.

Venäjän puolustusministeriön mukaan asevoimat torjuivat viisi lennokkia ja kaksi vedenalaista dronea. Ukraina tuskin yrittäisi tuhota arvokasta kohdetta näin vähäisellä tulivoimalla, mutta Venäjän torjuntatoimien onnistumisesta on näyttöjä: dronen kappaleita putosi ainakin Sovjetskaja-kadulle Kertšin kaupungissa. Lisäksi lennokki tai lennokkeja osui Mitridat-kukkulalle Kertšin keskustaan lähelle siltaa. Mäki on merkityksellinen, sillä Venäjä on sijoittanut sinne Pantsir 1 -ilmatorjuntajärjestelmän.

Venäjän ilmatorjunta ei vaikuta onnistuneen täysin. Kertšin lauttarannan lähellä syttyi näyttävä tulipalo, ja joidenkin vahvistamattomien silminnäkijähavaintojen mukaan myös yksi vene tuhoutui.

Samoihin aikoihin Ukraina iski droneilla myös Krimin länsiosassa sijaitsevaan Sevastopoliin. Perjantainaamuna sieltä ei kuitenkaan ollut raportoitu merkittäviä vahinkoja.

Ukraina on kertonut julkisesti useaan otteeseen, että se pyrkii tuhoamaan Kertšinsalmen sillan. Silta on ainoa maayhteys Krimille ja sen vallanneen Venäjän välillä. Siksi 19 kilometriä pitkä silta on merkittävä huoltoreitti, mutta sillä on myös suuri symboliarvo. Venäjän presidentti Vladimir Putin avasi sillan henkilökohtaisesti vuonna 2018.

Viimeksi tavoitteita sillan tuhoamiseksi kommentoi elokuun alussa Ukrainan sotilastiedustelun johtaja Kyrylo Budanov, joka kertoi, että valmistelut ovat käynnissä.

Ukraina on onnistunut vahingoittamaan siltaa lokakuussa 2022 ja heinäkuussa 2023. Näiden tapahtumien jälkeen Venäjä on ryhtynyt puolustamaan tätä kohdetta jämäkämmin.

Overnight in occupied Crimea, explosions were heard in several cities, including Kerch, Feodosia, and Sevastopol. The Crimean Bridge was closed for over five hours. Reportedly, a boat in the Black Sea, the ferry crossing at the Kerch port, and a "Pantsir-S1" air defense system… pic.twitter.com/ItygdSBp7X

— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 16, 2024