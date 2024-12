Ukraina iski yöllä – öljylaitos tulessa Venäjällä

Öljylaitos syttyi tuleen Venäjällä Smolenskin alueella Ukrainan suorittaman drone-hyökkäyksen seurauksena. Asiasta kertoi Kyiv Independent.

Useiden Telegram-kanavien mukaan Smolenskin alueella ja Orjolin kaupungissa Länsi-Venäjällä kuultiin useita räjähdyksiä.

Noveta Gazeta Europen mukaan Ukrainan joukot tekivät viime yönä useita drone-iskuja Venäjälle ja Venäjän miehittämälle Krimille.

Venäjän puolustusministeriön mukaan 68 ukrainalaista dronea ammuttiin alas. Näistä 17 oli Krimillä ja 10 Smolenskin alueella.

Some 68 Ukrainian drones were shot down over Russia and annexed Crimea overnight. In the Smolensk region, the wreckage of one fell on an oil depot, leading to a fuel spill and a fire. ⤵️ pic.twitter.com/flp1SJuf6w

— Novaya Gazeta Europe (@novayagazeta_en) December 31, 2024