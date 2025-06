Ukraina iski yllättäen: Venäjän huippuhävittäjät poltettiin kentälle

Ukrainan kerrotaan iskeneen Venäjän Nizhni Novgorodin alueella Savasleikan lentotukikohtaan. Asiasta kertoo Ukrainan pääesikunta Facebookissa.

Ukrainan pääesikunnan mukaan kesäkuun 9. päivän yönä Ukrainan asevoimien erikoisoperaatiojoukot yhdessä Ukrainan puolustusvoimien kanssa iskivät kentälle, jota hyökkääjä hyödyntää iskuissaan Ukrainan maaperälle.

Alustavien tietojen mukaan kaksi Venäjän hävittäjää, MiG-31 ja Su-30/34 vaurioituivat iskussa.

– Jatkoa seuraa, pääesikunta kertoo.

Ukraina on iskenyt Savasleikaan myös aiemmin.

On the night of June 9, Special Operations Forces, in coordination with other elements of the Ukrainian Defense Forces, struck the “Savasleyka” airfield in the Nizhny Novgorod region (russia)— @GeneralStaffUA reports.

❗️By preliminary information, two Russian aircraft were hit at Russian Savasleyka airfield in Nizhny Novgorod region of Russia last night.

The aircraft hit are probably MiG-31 and Su-30 or Su-34. The results of the operation are still being clarified.

The air base is often used…

