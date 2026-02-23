Ukraina iski Venäjän öljyverkon sydämeen

Ukrainalaiset droonit hyökkäsivät teollisuusalueelle Almetjevskin kaupungissa Tatarstanissa maanantain vastaisena yönä. Paikallishallinto raportoi, että alas ammuttujen droonien romu aiheutti tulipalon. Näin Venäjän paikallisviranomaiset väittävät aina. He väittivät myös, ettei kukaan ole loukkaantunut iskuissa.

Ukrainalaiset Telegram-kanavat, esimerkiksi Astra, raportoivat iskun kohdistuneen Transneftille kuuluvaan öljynpumppaamoon Kaleikinon kylän lähellä. Silminnäkijöiden kuvissa ja videoissa valtavat lieskat löivät yötaivaalle.

Öljynpumppaamo (OPS) kuuluu Transneft-Prikamye-yhtiölle ja on merkittävä solmukohta pääputkistossa. Transneft-Prikamye on nimensä mukaisesti öljyjätti Transneftin tytäryhtiö. Tämä pumppaamo on osa Venäjän runkoöljyputkien verkkoa. Pumppuasemat ylläpitävät virtausta ja painetta, mahdollistavat mittauksen ja valvonnan sekä erilaisten prosessiyksiköiden kautta tapahtuvan jatkuvan siirron pitkillä runkolinjoilla.

Almetjevsk kansainvälisen Družba-öljyputkiverkoston Venäjän-puoleinen solmu, jonne useilta tuotantoalueilta tulevat runkolinjat johtavat. Almetjevskista öljyä ohjataan länteen kohti Valko-Venäjää ja edelleen Eurooppaan. Se on kuin yksi öljyverkoston sydämistä, joka pumppaa mustaa kultaa Venäjän talouden valtimoihin.

Öljyjohto kulkee Tatarstanin Almetjevskista Samaran ja Brjanskin kautta Valko-Venäjän Mazyriin, jossa se jakautuu kahdeksi haaraksi. Pohjoinen haara johtaa Puolaan ja Saksaan, eteläinen haara Ukrainaan, Slovakiaan, Tšekkiin ja Unkariin. Brjanskin alueen Unetšasta lähtee sekä sivuputki Valko-Venäjän pohjoisosiin, Latviaan ja Liettuaan.

Näin ongelmat juuri Almetjevskissa voivat heijastua laajalle – minkä Ukraina varmasti tietää.

Aamuyöllä Venäjän ilmailuhallinto Rosaviatsija antoi varoituksen Kazanin ja Nižnekamskin lentokenttien liikennerajoituksista, jotka estivät lentojen saapumisen ja lähtemisen. Lentotietopalveluiden mukaan useita Moskovan lentoja on peruttu ja Samaraan, Istanbuliin, Mineralnyje Vodyyn, Ufaan, Pietariin ja Sotšiin suuntautuvat lennot olivat aamusta tuntuvasti myöhässä. Lentojen Venäjältä ja kansainvälisistä kaupungeista odotetaan saapuvan useita tunteja aikataulusta myöhemmin. Yksityiskohtaiset lentotiedot ovat saatavilla täältä.

Venäjän puolustusministeriö ilmoitti 23. helmikuuta aamulla, että yön aikana oli ammuttu alas 152 ukrainalaista droonia, joista kolme tuhottiin Tatarstanin tasavallan yllä. Venäjän puolustusministeriö kertoo ahkerasti montako droonia on tuhottu mutta ei koskaan sitä, kuinka moni drooni ilmatorjunnalta jäi tuhoamatta ja osui kohteisiinsa.