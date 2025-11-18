Ukraina iski ATACMS-ohjuksilla – Pentagon antoi luvan

Ukrainan asevoimat on iskenyt Venäjälle yhdysvaltalaisilla ATACMS-ohjuksilla, tiedottaa Ukrainan asevoimien pääesikunta.
– Ukrainan asevoimat on menestyksekkäästi käyttänyt ATACMS-tykistöohjusjärjestelmää täsmäiskun toteuttamiseksi Venäjällä sijaitsevia sotilaskohteita vastaan. Tämä on merkittävä kehitys, joka korostaa Ukrainan horjumatonta sitoutumista suvereniteettiinsa. Huolimatta Venäjän hyökkäyspaineesta ukrainalaiset jatkavat sinnikkäästi, päättäväisesti ja johdonmukaisesti kotimaansa puolustamista, tiedottaa pääesikunta ja jatkaa:
– Pitkän kantaman ohjusten, kuten ATACMS-järjestelmien, käyttö jatkuu.
Tähän mennessä Yhdysvaltojen puolustusministeriö Pentagon ei ole sallinut Ukrainan iskeä Venäjälle amerikkalaisohjuksilla. Vuosi sitten presidentti Joe Bidenin hallinto poisti Ukrainalta rajoitukset pitkän kantaman amerikkalaisohjusten käytössä.
Donald Trumpin hallinto on tähän mennessä torjunut kaikki Ukrainan pyynnöt käyttää pitkän kantaman amerikkalaisohjuksia Venäjällä sijaitsevia kohteita vastaan, kuten Verkkouutiset on kertonut tässä.
Venäläiset ovat jakaneet sosiaalisessa mediassa videoita ilmatorjunnan toiminnasta Voronezhissa. Eräällä videolla nuori venäläisnainen ihmettelee kirosanojen saattelemana, että ”meitä pommitetaan” (”nas bombjat”). Videon taustalla kuuluu räjähdyksiä ja ilmahälytyssireeni.
Aiemmin Belgorodin alueella Shebekinon asukkaat näkivät ohjusten laukaisun taivaalle jättämät vanat.
Russian affiliated channel Fighterbomber confirms Voronezh got attacked by missiles. According to them, Ukraine used HRIM-2/Sapsan, or an other unknown type of ballistic missiles. Previously it became known that Fire Point -producer of long-range drones and the FP-5 Flamingo… https://t.co/JUeycL6wif
— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 18, 2025
Reports from Russian channels claim ballistic missiles were launched toward Belgorod and Voronezh regions, with residents in Shebekino spotting launch trails. Footage shows air defense in action, but whether anything was intercepted remains unclear. As always, Russia claims… pic.twitter.com/3ONa8ddeoE
— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 18, 2025