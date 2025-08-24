Verkkouutiset

Ukrainalaiset sotilaat vastaanottavat Yhdysvaltojen toimittamia Javelin-panssarintorjuntaohjuksia. AFP / LEHTIKUVA / SERGEI SUPINSKY

Pentagon esti pitkän kantaman ohjusiskut Venäjälle

Yhdysvallat on alkanut rajoittaa amerikkalaisten pitkän kantaman ohjusten käyttöä.
Yhdysvaltain puolustusministeriö on kuukausien ajan estänyt Ukrainaa käyttämästä pitkän kantaman ohjuksia Venäjän alueelle kohdistuviin iskuihin, kertoo Wall Street Journal viitaten yhdysvaltalaisiin viranomaislähteisiin.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Ukraina ei ole saanut käyttää Yhdysvaltojen toimittamia ATACMS-ohjuksia (Army Tactical Missile System). WSJ:n mukaan ainakin yhdessä tapauksessa Ukrainan pyyntö iskeä Venäjän alueelle hylättiin.

Pentagonissa on otettu käyttöön sisäinen tarkastusmenettely, jonka mukaisesti Ukrainan esittämät iskut arvioidaan tapauskohtaisesti. Päätösvalta on puolustusministeri Pete Hegsethillä. Järjestelyn on suunnitellut puolustushallinnon korkea virkamies Elbridge Colby.

Käytännössä linjaus on vastakkainen edellisen presidentin Joe Bidenin päätökselle, joka vielä vuonna 2024 salli Ukrainan iskeä Venäjän alueelle amerikkalaisilla pitkän kantaman ohjuksilla.

Presidentti Donald Trumpin tiedottaja Karoline Leavitt korosti lausunnossaan, että presidentti on pitänyt tärkeimpänä tavoitteena sodan päättämistä ja ministeri Hegseth toimii tämän ohjeen mukaisesti.

