Ukraina iski tehtaisiin: Edes paikalliset eivät usko selitystä ”siviilikohteesta”

Arzamasissa Nižni Novgorodissa yksi ihminen kuoli Ukrainan iskettyä ilmailualan teollisuuslaitokseen. Aseteollisuutta palvelevaan Almaz-Antey-konserniin kuuluvassa tehtaassa valmistetaan ilmailun käyttöön mittaus- ja ohjauslaitteistoja sekä muuta elektroniikkaa ilmavoimien ja ohjustuotannon käyttöön. Noin 90 prosenttia tehtaan tilauksista tulee Venäjän puolustusministeriöltä.

Silminnäkijät laskivat ainakin viisi dronea. Räjähdyksiä kuultiin paikallisten asukkaiden Telegramin uutiskanaville antamien havaintojen mukaan neljästä seitsemään kappaletta.

Aiemmin elokuussa paikalliset asukkaat ihmettelivät, miksi Venäjällä yleisesti käytössä oleva lennokki-iskuista ja ilmatorjunnan toiminnasta varoittava tekstiviestijärjestelmä ei lähettänyt kenellekään ilmoituksia kun Ukraina edellisen kerran iski droneilla Nižni Novgorodiin elokuun kolmantena. Tuolloin Venäjän hätätilaministeriön paikallisedustaja Valeri Sinkov selitti, että viestijärjestelmää haluttu aktivoida etteivät ihmiset hätääntyisi.

Isku Arzamasiin tapahtui aamuneljän tienoilla. Vain joitakin tunteja aikaisemmin, myöhään sunnuntaina illalla, Ukraina iski Tulaan. Tulan pormestari Dmitri Miljaev kertoi Telegram-kanavallaan, että kaksi ihmistä kuoli ja kolme loukkaantui, kun Ukraina iski ”siviilialan yritykseen”. Miljaevin mukaan yksitoista lennokkia torjuttiin. Venäjän hallintoväelle tyypillisesti Miljaev ei kertonut, kuinka monta dronea ”siviilialan yritykseen” osui.

Maanantaina aamulla sunnuntai-iltaisen iskun kohteesta ei ollut selvyyttä. Jopa Tulan alueen uutissivusto Myslon kommentoijat kummastelivat, miksi pormestari jätti kertomatta, mihin yritykseen isku osui. Osa kertaili havaintojaan droneista, ja osa epäili, että metalliteollisuus, jota Tulassa on runsaasti, ei taida olla yksiselitteisesti ”siviilituotantoa”.

Venäjän puolustusministeriön ilmoituksen mukaan maanantain vastaisena yönä Venäjän ilmatorjunta pysäytti 32 Ukrainan dronea Brjanskin, Kalugan, Moskovan, Orjolin, Kurskin, Voronežin, Rjazanin ja Tulan seuduilla. Lisäksi mainittiin vielä yksi Nižni Novgorodin yllä maanantain puolella tuhottu lennokki.