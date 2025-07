Pietari sai niskaansa ankaran droneryöpyn sunnuntaina, kun Venäjä vietti laivastonsa juhlapäivää. Paikallisen Fontanka-lehden mukaan ainakin yksi ihminen kuoli ja ainakin kaksi loukkaantui. Leningradin alueen kuvernööri Alexander Drozdenko kirjoitti sunnuntaina illalla Telegram-kanavallaan, että isku oli laajin tähän mennessä ja että ilmatorjunta tuhosi kaikkiaan 51 Ukrainan lähettämää lennokkia.

Kuten tavallista, Venäjän hallintoväen viestinnässä jokainen drone on aina tuhottu ja hyökkäys torjuttu. Vahingot, kuten tässä tapauksessa yksi kuolema ja kaksi sairaalahoitoa vaatinutta loukkaantumista, johtuvat virallisesti aina siitä että ilmatorjunnan toiminta aiheuttaa lennokkien kappaleiden putoamista ja nämä kappaleet sytyttävät tulipaloja. Henkilövahingot tapahtuivat Lomonosovin piirissä Pietarin kaupungista lounaaseen.

Aivan yhtä vakuuttavasti hyökkäyksen täydellisestä torjumisesta Venäjän virkamiehet eivät voi puhua Ukrainan Donetskista itään sijaitsevassa Volgogradissa. Siellä Ukrainan lennokit iskivät sunnuntain vastaisena yönä rautateihin, tuhosivat Žutovon aseman ja pysäyttivät junaliikenteen.

⚡️This is how the railway infrastructure in the Volgograd region (russia) looks like after the attack by "good" drones.

