Ukraina iski taas: Laiva upotetaan videolla

Ukrainan sotilastiedustelu GUR on julkaissut Telegram-kanavallaan videon (jutun alla), joka näyttää GUR:n erikoisyksikkö 9:n iskevän meridroneilla venäläiseen hinaajaan miehitetyn Krimin niemimaan rannikolla.

Video näyttää, kuinka meridronet luovat hyökkääjän asettamiin kelluviin esteisiin aukon ja etenevät satama-alueelle. Sen jälkeen dronet kiihdyttävät ja iskeytyvät venäläisen hinaajan kylkeen.

GUR kertoo hyökkääjän aluksen uponneen valtavan räjähdyksen saattelemana.

Ukraina on tehnyt erilaisilla miehittämättömillä pommialuksilla useita menestyksekkäitä iskuja Venäjän sotalaivoja vastaan Mustallamerellä.

Venäjä on vetänyt Mustanmeren laivastoaan pois Sevastopolin tukikohdasta ja sijoittanut sen pääosin Novorossijskiin.

Ukraina on viime kuukausien aikana kiihdyttänyt hyökkäyksiään Venäjän Mustanmeren laivastoa ja öljynjalostamoita vastaan.

Ukraina moukaroi viime syyskuussa ohjuksilla Venäjän Mustanmeren laivaston päämajaa Sevastopolissa.

Sea drones on the hunt — Saturn tugboat at the bottom of the Black Sea.

On June 6, 2024, the special unit 9 of @DI_Ukraine successfully attacked the russian tugboat Project 498 (Saturn or Protey type) near the shores of the temporarily occupied Crimea. pic.twitter.com/s1pJ4dGjD6

— Defense of Ukraine (@DefenceU) June 6, 2024