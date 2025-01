Ukraina iski lennokeilla sotateollisuuteen Kazanissa

Kazanin kaupunkiin iskettiin sunnuntain ja maanantain välisenä lennokeilla kertoo Ukrainan kansallisen turvallisuus- ja puolustusneuvoston disinformaation vastaisen keskuksen johtaja Andri Kovalenko Ukrinformin mukaan.

Kovalenkon mukaan alueella sijaitsee muutamia suuria ilmailuyrityksiä, joilla on keskeinen rooli Venäjän sotateollisessa kompleksissa. Niiden joukossaan on S. P. Gorbunov Kazanin lentokonetehdas, missä on valmistettu strategisia Tu-22M3- ja Tu-160-pommikoneita sekä tehty niiden modernisointia ja korjausta.

Tehdasta on laajennettu aktiivisesti erityisesti näiden koneiden huoltoa varten.

Toinen kriittinen laitos on Kazanin helikopteritehdas, joka valmistaa niitä ekä sotilas- että siviilitarpeisiin.

Kaupungissa on myös ruutitehdas, joka valmistaa ruutia ja räjähdysaineitä lentopommeihin ja ohjuksiin, kuten Kalibriin ja Iskanderiin.

– Ne eivät ole ensimmäiset hyökkäykset, mutta Venäjän on yhä vaikeampaa suojella taivastaan, Kovalenko totesi.

Ukrainan erikoisjoukot tekivät täsmäiskun Rosneftin öljyvarastoon Ljudinovon kylässä Kalugan alueella tammikuun 18. päivän yönä.

Samana yönä Ukrainan puolustusvoimat osuivat öljyvarikkoon Venäjällä Tulan alueella ja venäläisiin ilmapuolustusjärjestelmiin, jotka oli sijoitettu väliaikaisesti miehitetyille Donetskin ja Hersonin alueille.