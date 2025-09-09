Ukraina iski Donetskin salaisiin kohteisiin: Käytössä uusi ”Helvetti”

Ukraina iski Donetskissa sijaitsevaan Topaz-nimiseen tehtaaseen maanantaina illalla. Tehdas on vaikuttanut hylätyltä, mutta Ukraina tiesi: Venäjä oli piilottanut kohteeseen asevoimiensa esikuntarakenteen tai vastaavan komentopaikan. Nyt se on kärsinyt huomattavia tuhoja. Ukraina iski maanantaina Venäjän vuodesta 2014 hallussaan pitämään Donetskiin kahteen muuhunkin kohteeseen.

Iskujen järjestelmällisyyden lisäksi niissä on erityistä kalusto jolla ne tehtiin. Iskuissa käytettiin eri lähteiden mukaan droneja, ohjuksia ja ohjusdroneja. Tietoja ei ole mahdollista tarkistaa uskottavasti yhdestä tai useammasta riippumattomasta lähteestä, mutta useissa esiintyy sana Peklo, suomeksi helvetti.

Mikä se on?

Peklo on ukrainalaisvalmisteinen drone, joka muistuttaa niin paljon risteilyohjusta ettei sitä käy oikein kutsuminen pelkästään droneksi. Siksi se on saanut nimen ohjusdrone.

Peklon kantama on noin 700 kilometriä ja huippunopeus noin 700 kilometriä tunnissa. Räjähdeosa on arvioitu noin 50 kilon painoiseksi. Ennen maanantain iskuja Pekloa oli käytetty taisteluissa jo viidesti. Se ei ole aivan vähän, kun koko ohjus esiteltiinkin vasta viime joulukuussa: Ukrainan asevoimat saivat ensimmäisen erän käyttövalmiita Pekloja Suomen itsenäisyyspäivänä 6. joulukuuta 2024.

Peklo suunnistaa kohteeseensa yhdistelmällä satelliittipaikannusta ja inertiajärjestelmiä, mikä tekee aseesta tarkan samalla kun se on kustannustehokas. Propulsiojärjestelmänä on jonkinlainen kompakti suihkuturbiinimoottori.

Peklon kaikista komponenteista noin 70 prosenttia on ukrainalaisia, mikä pitää tuotantokustannukset ja lopullisen tuotteen hinnan maltillisena. Yhden Peklon arvioidaan maksavan alle 200 000 dollaria, ja viime vuonna niitä ehdittiin valmistaa jo satakunta.

Ukrainan dronekyvyt kehittyvät hurjaa tahtia. Ukrainan asevoimissa toimii myös maailman ensimmäinen itsenäinen pitkän kantaman lennokkien yksikkö, ja todennäköisesti kehitystahti jatkuu – tai jopa kiihtyy. Tammikuussa yksikkö kertoi, että Ukrainalla on nyt käytössään drone, joka pystyy lentämään 2 000 kilometrin etäisyydelle 250 kilogramman räjähdekuormalla varustettuna ja jopa palaamaan matkalta takaisin.

Lähteet: Kanal24, Defence Express Ukraine, Gazeta.ua, Euromaidanpress