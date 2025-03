Ukraina iskee nyt 3000 kilometrin päähän – Evp-kenraali: Tähän pystyivät ennen vain supervallat

Ukrainan sodan asiantuntijana tunnetuksi tullut sotatutkija ja Australian asevoimien kenraalimajuri (evp.) Mick Ryan suitsuttaa Ukrainan kykyä kehittää pitkän kantaman iskukykyä.

– Tällaiseen pystyi aiemmin vain supervalta ja tämä on yksi tämän sodan suuria edistysaskeleita, Ryan kirjoittaa X:ssä.

Hän viittaa ukrainalaisten paljastamiin uusiin kykyihin. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on vahvistanut, että puolustajalla on nyt käytössään räjähteillä varustettu niin kutsuttu Kamikaze-lennokki, jolla pystytään iskemään 3 000 kilometrin etäisyydelle. Zelenskyi sanoi lennokin läpäisseen jo testivaiheen.

Suuntaa-antava karttakuva aseen teoreettisesta kantamasta suoralla lentoradalla löytyy alta.

Siitä ei toistaiseksi ole tarkkaa tietoa, mihin lennokkityyppiin Zelenskyi tarkalleen viittaa. Ukraina on kehittänyt sodan aikana valtavan määrän erilaisia lennokkeja, joita on käytetty menestyksellä tuhoisiin iskuihin Venäjän linjojen takana ja syvällä Venäjän alueella.

Verkkouutiset kertoi esimerkiksi tässä jutussa ukrainalaisten saavuttaneen tiettävästi huimia kantamia uusilla ohjuslennokeillaan.

Evp-kenraali Ryanin mukaan tällaisilla kyvykkyyksillä on Ukrainalle sekä sotilaallista että poliittista merkitystä.

– Ukrainan saavutukset tarjoavat kuitenkin myös muille maille oppeja siitä, miten ne voisivat toimia samoin ja rakentaa suvereeneja pidäkejärjestelmiä epävarmassa maailmassa.

Volodymyr Zelenskyi on paljastanut hiljattain toisenkin edistysaskeleen Ukrainan pitkän kantaman iskukyvyissä. Presidentti kertoi viikonloppuna Telegramissa ukrainalaisten iskeneen Neptune-merimaaliohjuksesta kehitetyllä aseella onnistuneesti venäläiskohteeseen yli 1000 kilometrin päässä.

– Meillä on merkittäviä tuloksia. ”Pitkä Neptune” on läpäissyt testit ja sitä on käytetty onnistuneesti taistelussa, Zelenskyi kirjoitti.

The development of a Ukrainian indigenous long-range strike capability, previously something only superpower could do, is one of the big developments of this war. It has both political and military importance for Ukraine. But the Ukrainian achievement also offers lessons to other… https://t.co/KSoJzfMxvY

— Mick Ryan, AM (@WarintheFuture) March 18, 2025