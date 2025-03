Mikä Ukrainan ihme iskee 2000 kilometrin päähän?

Ukraina iski maanantain vastaisena yönä Venäjän Ufassa sijaitsevaan öljynjalostamoon. Matkaa Ukrainan rajalle on ainakin 1300 kilometriä. Etäisyys on pitkä, muttei ennenkuulumaton.

Ukrainan sotilastiedustelu ilmoitti joulukuussa, että Ukrainalla on lennokkeja, joiden toimintasäde on jopa 2000 kilometriä. Tuolloin Kyiv Independent kertoi, että ukrainalaiset lennokit ovat tiettävästi iskeneet kohteisiin yli tuhannen kilometrin päässä rintamalinjasta.

– Ei ole enää salaisuus, vaan voimme sanoa, että ukrainalaiset pitkän kantaman miehittämättömät ilma-alukset voivat hypoteettisesti toimia jopa 2 000 kilometrin päässä”, sotilastiedustelu HUR:n tiedottaja Andrii Jusov sanoi Kyvi Independentin mukaan.

Toukokuussa ukrainalaisen pitkän kantaman lennokin kerrottiin iskeneen venäläiseen Voronež-tutkaan, joka sijaitsee Orskissa lähellä Kazakstanin rajaa. Lähimmältä Ukrainan rajalta on noin 1 800 kilometriä Orskiin. Toukokuun alkupuolella drone iski myös öljynjalostamoon Baškorostanissa, joka sijaitsee noin 1 600 kilometriä Ukrainan itärajalta.

Toukokuun lopulla ei ollut vielä julkisesti tiedossa, että Ukrainan lennokit voisivat saavuttaa näin pitkiä kantamia. Toisaalta: varmuutta ei ole siitäkään, ovatko Ukrainan dronet lähteneet matkaan Ukrainan rajojen sisäpuolelta. Ilman tarkempia tietoja ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että iskut olisi päästy tekemään vaikkapa Kazakstanin maaperältä paljon lähempää Orskia ja Baškorostania.

Mutta selvää on, että Ukrainan dronekyvykkyydet kehittyvät hurjaa tahtia. Ukrainan asevoimissa toimii myös maailman ensimmäinen itsenäinen pitkän kantaman lennokkien yksikkö, ja todennäköisesti kehitystahti jatkuu – tai jopa kiihtyy. Tammikuussa yksikkö kertoi, että Ukrainalla on nyt käytössään drone, joka pystyy lentämään 2 000 kilometrin etäisyydelle 250 kilogramman räjähdekuormalla varustettuna ja jopa palaamaan matkalta takaisin.

Presidentti Volodymyr Zelenskyi on sanonut, että Ukrainan tavoitteena on tuottaa ensi vuonna vähintään 30 000 pitkän kantaman lennokkia. Vuodenvaihteessa Ukrainan strategisesta teollisuudesta vastaava ministeri Herman Smetanin sanoi, että vuonna 2024 tuotettiin 30 000 dronea.

Ukraina on viime aikoina edistänyt pitkän kantaman ”ohjusdronien” kehittämistä. Nämä ovat päivitettyjä UAV:itä, joissa on turboahtimella varustetut moottorit ja jotka voivat toimia risteilyohjusten vaihtoehtoina. Kiova esitteli Palianytsia- ja Peklo-hybridinsä vuoden 2024 jälkipuoliskolla.

Esimerkiksi Peklo voi saavuttaa 700 kilometrin tuntinopeuden. Se muistuttaa ominaisuuksiltaan niin paljon risteilyohjusta, että sitä kutsutaankin ”ohjusdroneksi”. Elokuussa 2024, Ukrainan itsenäisyyspäivänä, esitelty Palianytsia on myös jonkinlainen ohjuslennokki. Sen kantamaksi on arvioitu korkeitaan 700 kilometriä.

Minkä niminen vehje sitten lentää jopa 2000 kilometriä? Sitä Ukrainan asevoimat tai tiedustelu eivät ole kertoneet.

The USF confirms the use of a long-range UAV carrying a 250 kg bomb with a 2,000 km range and return capability. Despite Russian claims of downing them, strikes on key military targets tell a different story.

📸 14th Regiment of Unmanned Aerial Systems#USF #Drones #DeepStrike pic.twitter.com/ItiOmh62Zx

— Unmanned Systems Forces (@usf_army) January 31, 2025