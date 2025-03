Ukraina yllätti: Uusi Neptune-ohjus iski venäläiskohteeseen 1000 kilometrin päässä

Ukraina kertoo oman asetuotantonsa yllättävästä virstanpylväästä. Presidentti Volodymyr Zelenskyin mukaan uudella Neptune-merimaaliohjuksesta kehitetyllä pitkän kantaman aseella on isketty onnistuneesti kohteeseen yli 1000 kilometrin päässä.

– Meillä on merkittäviä tuloksia. ”Pitkä Neptune” on läpäissyt testit ja sitä on käytetty onnistuneesti taistelussa, Zelenskyi kirjoitti Telegramissa.

Presidentti kiitti ukrainalaisia asekehittäjiä ja puolustusteollisuutta.

Ukrainan on kerrottu lisänneen merkittävästi omaa pitkän kantaman aseiden tuotantoa.

Ohjusten lisäksi Ukrainassa on kehitetty runsaasti erilaisia lennokkeja, joilla on isketty syvälle Venäjän rajan taakse.