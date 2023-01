Ukraina: Haluamme 300-400 panssarivaunua

Ukrainan ulkoministeri Dmytro Kuleba on kehottanut liittolaisia, joilla on saksalaisia Leopard 2 -panssarivaunuja, lähettämään niin monta niistä nyt, kun Saksa on ilmoittanut antavansa Kiovalle taistelupanssarivaunuja ja hyväksynyt niiden jälleenviennin muista maista Ukrainaan.

Ukrainan presidentin neuvonantaja Mykhailo Podolyak kertoi CNN:lle viime viikolla, että Kiova haluaa 300–400 taistelupanssarivaunua, jotka hänen mukaansa voisivat ”kiihdyttää sodan vauhtia jyrkästi ja käynnistää sen lopettamisen”.

Vähintään viiden maan lupaukset tarkoittavat, että Ukrainan armeija on saamassa kymmeniä panssarivaunuja.

Saksa on ilmoittanut toimittavansa 14 Leopard 2 -panssarivaunua, mitä se sanoo ensimmäiseksi askeleeksi.

Puolan presidentin ulkopoliittinen neuvonantaja on kertonut, että Varsova lähettää yhden komppanian panssarivaunuja. Presidentin kansainvälisen politiikan toimiston päällikkö Marcin Przydacz ei täsmentänyt tarkalleen, kuinka monta panssarivaunua Puola aikoi lähettää mutta sanoi, että panssarivaunukomppania koostuu yleensä 10-14 Leopardista.

Alankomaiden pääministeri Mark Rutte kertoi keskiviikkona, että hänen hallituksensa harkitsisi vakavasti 18 Leopardin ostamista, jotka se vuokraa Saksasta ja lähettää ne Ukrainaan. Alankomailla ei ole itsellään yhtään Leopardia.

Norjan hallitus harkitsee osan Leopard 2 -vaunuistaan lähettämistä Ukrainaan. Maan puolustusministeri sanoi, että ”emme halua kommentoida näitä keskusteluja tai mitään meneillään olevia tai tulevia panostuksia.”

Espanjan puolustusministeri Margarita Robles on sanonut, että Madrid on valmis lähettämään osan Leopardeistaan Ukrainaan. Hän ei kuitenkaan määritellyt, kuinka monta panssarivaunua lähetettäisiin.

Myös Portugali on ilmoittanut halukkuutensa toimittaa Leopardeja Ukrainalle, mutta ei kertonut mahdollista määrää.

Leopardien lisäksi Yhdysvallat ilmoitti keskiviikkona antavansa 31 Abrams-panssarivaunua Ukrainalle. Britannia on jo ilmoittanut lähettävänsä maalle 12 Challenger 2:sta.

Sotilasteollisuuskonserni Rheinmetall on ilmoitti tiistaina olevana valmis lähettämään 139 Leopardia. Konsernin lehdistösihteeri kertoi, että Rheinmetall on valmis luovuttamaan tämän vuoden huhti-toukokuussa 29 Leopard 2A4 -vaunua.

Lehdistösihteerin mukaan 22 saman mallin Leopardin korjaaminen kestää lähes vuoden ja ne olisi mahdollista luovuttaa tämän vuoden lopulla tai vuoden 2024 alussa.

Lisäksi Rheinmetall voisi toimittaa 88 vanhempaa Leopard 1 -panssarivaunua. Lehdistösihteeri ei kuitenkaan tarkentanut, ovatko ne toimintavalmiita ja jos ei, niin milloin ne sitä olisivat.