Ukraina esitteli uuden, tehokkaan meridrooni Stalkerin

Kesäkuun 14. päivä 2024 alkaneessa Ukrainan Odessassa pidetyssä Mustanmeren turvallisuusfoorumi 2024:ssä osallistujille esiteltiin Ukrainan uusin miehittämätön vene nimeltä Stalker 5.0. Aiheesta kertoneen venäjänkielisen Dumska-uutissivuston mukaan kiiltävän musta, ilmeisesti muovipintainen meridrooni keräsi katseita kokoussalin perällä.

Viisimetrisen ja 1,2 metriä leveän droonin hinnaksi ilmoitetaan noin 60 000 euroa. Sen toimintasäteeksi ilmoitetaan 600 kilometriä, ja bensiinikäyttöinen 60 hevosvoiman perämoottori kuljettaa venettä parhaimmillaan yli 75 kilometriä tunnissa (yli 40 solmua) normaalin matkanopeuden ollessa 55 km/h (30 solmua).

Uuden pintadroonin taistelukärjen painoksi ilmoitetaan 150 kg. Droonia ei ole kuitenkaan suunniteltu pelkkiin hyökkäystehtäviin, vaan sen rungossa on myös osasto varusteiden ja tarvikkeiden kuljettamiseksi esimerkiksi saarissa tai rannikolla olevien sotilasjoukkojen huoltamiseksi.

Stalker soveltuu myös kohdetiedusteluun sekä rannikon ja jokirajojen valvontatehtäviin. Lavetin ohjaus, videokuvan ja muun datan välitys perustuu SpaceX:n Starlinkiin.

Ukrainasta on tullut merkittävä edullisten meridroonien kehittäjä, joka pystyy markkinoimaan tuotteitaan taistelutestattuina. Sea Babyllä ja Magura V5:llä on muiden meridroonien ohella ollut ratkaiseva rooli Venäjän Mustanmeren laivastolle aiheutetussa tuhossa ja häätämisessä pois sen Krimin niemimaalla sijainneista tärkeimmistä tukikohdistaan. Magura V5:stä on kuluvana vuonna nähty jo versio, joka pystyy laukaisemaan lämpöhakuisia R-73-ilmataisteluohjuksiakin.