Ukraina ampui alas 37 iranilaista dronea

Ukrainan puolustusministeriö kertoo, että maan armeija on ampunut alas Venäjän risteilyohjuksia ja iranilaisia droneja.

– Viimeisen 13 tunnin aikana Ukrainan armeija on ampunut alas 37 iranilaista Shahed-136-dronea ja kolme venäläisten terroristien laukaisemaa risteilyohjusta, puolustusministeriö ilmoittaa Twitterissä.

Venäjä iski Kiovaan aamun aikana iranilaisilla droneilla.

In the past 13 hours, #UAarmy shot down 37 Iranian Shahed-136 drones and 3 cruise missiles launched by russian terrorists.

— Defense of Ukraine (@DefenceU) October 17, 2022