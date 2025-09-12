Ukkonen jyrisee viikonloppuna

Syksyinen sää saapuu Suomeen, kertoo Foreca.

– Säässä tapahtuu kertaheitolla muutos syksyisempään ja epävakaisempaan suuntaan. Suomen itäpuolella oleva korkeapaineen alue on antamassa periksi. Loppuviikon ja ensi viikon aikana sateita saapuu Suomeen liukuhihnalla. Lämpötilojen suhteen suunta on nyt vain alaspäin, kertoo meteorologi Sara Salonen Forecan blogissa.

Ennusteen mukaan lauantaina sataa ja ukkonen jyrisee eri puolilla Suomea.

– Hajanaisia sateita tai sadekuuroja tulee monin paikoin eri puolilla maata. Maan etelä- ja keskiosasta Länsi-Lappiin ulottuvalla alueella voi myös ukkostaa. Sadekertymät voivat vaihdella muutamista millimetreistä muutamaan kymmeneen millimetriin. Maan länsiosassa sää alkaa muuttua päivän kuluessa selkeämmäksi, Salonen kertoo.

Sateita tulee sunnuntainakin.

– Pienialainen sadealue liikkuu sunnuntaina Suomen yli pohjoisen tai koillisen suuntaan. Todennäköisesti reitti kulkee maan etelä- ja keskiosan ja Kainuun halki koilliseen, jolloin muun muassa Oulun seutu ja Lappi välttyisivät suuremmilta sateilta. Osa ennustemalleista on kuitenkin saanut reitin kulkemaan Lapin kautta pohjoiseen. Myös yksittäisiä sadekuuroja voi tulla paikoin, Salonen kertoo.