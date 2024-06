Uimavedet ovat nyt tavanomaista lämpimämpiä

Pintavedet ovat tällä hetkellä hieman tavanomaista lämpimämpiä niin sisävesillä kuin merelläkin, kertoo Foreca.

– Keskiviikkona pintavesien lämpötilahavainnot olivat Suomessa pääasiassa 17–21 astetta, Kuusamossa ja Lapissa on 14–18 astetta. Poikkeuksen tekee Kilpisjärvi, jossa pintavesi on 10 astetta – mitenkään outoa se ei kuitenkaan ole, sillä usein viimeiset jäät lähtevät Kilpisjärveltä juhannuksen tienoilla ja tämäkin on 5 astetta keskimääräistä lämpimämpää, toteaa Forecan meteorologi Anna Latvala.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)

Sisävedet ovat nyt enimmäkseen noin 1–5 astetta lämpimämpiä kuin keskimäärin tähän aikaan kesästä.

Latvala muistuttaa, että matalassa suojaisassa lahdenpohjukassa vesi voi olla virallisia mittauspisteitä lämpimämpää.

– Helteinen sää on ainakin hetkeksi väistynyt, joten juhannusta kohti suurempia muutoksia pintavesien lämpötiloihin tuskin on tulossa. Tuulinen sää ja sadekuurojen yhteydessä mahdolliset kovat puuskat voivat sekoittaa pintavettä, jolloin lämpötila voi paikoin laskea, Latvala toteaa.

Myös Itämeri on tällä hetkellä useita asteita ajankohdan tavanomaisia lukemia lämpimämpi.