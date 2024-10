Uhkailua sodalla – näin Georgian valtapuolue keräsi ääniä

Georgian vaaliviranomaiset ilmoittivat valtapuolue Georgialaisen unelman saaneen noin 54 prosentin äänisaaliin viikonlopun parlamenttivaaleissa. Opposition neljä puoluetta keräsivät 38 prosenttia.

Valtapuolueella oli 74 paikkaa vuoden 2020 vaalien jälkeen, mutta edustajamäärä on nyt nousemassa 91 paikkaan.

Oppositiosta vaalitulosta kuvailtiin väärennetyksi, ja presidentti Salome Zurabishvili sanoi sen olleen seurausta ”Venäjän erikoisoperaatiosta”. Euroopan unionin ja Yhdysvaltain lausunnot olivat kuitenkin maltillisia. Länsimaat kehottivat viranomaisia tutkimaan väitteet väärinkäytöksistä, kuten äänestäjien uhkailusta, tuplaäänestämisestä ja valmiiksi täytettyjen äänestyslipukkeiden tehtailusta.

Parlamenttivaaleja seuraamassa oli Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö Etyjin parlamentaarisen yleiskokouksen puheenjohtaja, kansanedustaja Pia Kauma (kok.). Hänen mukaansa on selvää, että Georgialainen unelma hyödynsi omaa asemaansa ja voimavarojaan vaalikampanjassa. Äänestäjät pääsivät silti valitsemaan 18 eri puolueen välillä, ja kilpailua oli myös oppositiopuolueiden välillä.

– Epäreilu kilpailuasetelma muodostui viime vuosien aikana, ja ilmapiiri vaaleissa oli painostava. Valtapuolue on luonut aika jämerän valtiollisen organisaation myös maakuntiin, joten monet ihmiset kokivat painostusta äänestää heitä. Georgialaisella unelmalla oli ylivoimaisesti eniten rahaa mainontaan ja markkinointiin. Heidän kampanjansa oli muita näkyvämpi, Pia Kauma sanoo Verkkouutisille.

Vaalikamppailussa käytetty retoriikka oli hyvin polarisoivaa. Valtapuolue väitti opposition äänestämisen johtavan mahdollisesti sotaan Venäjää vastaan.

– Se oli keskeinen viesti. Ihmisiä peloteltiin siitä, että jos valta vaihtuu, niin Georgia voi ajautua sotaan, Kauma sanoo.

Valtapuolue hyötyi Georgian viimeaikaisesta talouskasvusta, joka on ollut parhaimmillaan kymmenen prosentin luokkaa. Monet puolueen poliitikoista eivät itse myönnä olevansa Venäjä-mielisiä, vaikka tämä on opposition mukaan selvää esimerkiksi kiistanalaisen ”agenttilain” vuoksi.

– Olen tavannut puolueen johtajia, ja he aina tuovat esiin sen, että eivät pidä Venäjästä. Jotkut heistä väittävät, etteivät ole edes käyneet Venäjällä. He sanovat elävänsä vaarallisessa turvallisuusympäristössä, jossa realiteetit täytyy pitää mielessä, Pia Kauma toteaa.

Etyjin, Euroopan neuvoston, Naton, Euroopan parlamentin ja ODIHR:n vaalitarkkailutehtävässä kirjattiin yhteensä 1 924 havaintoa Georgian vaaleista. Lopulta suhteellisen pieni osa eli kuusi prosenttia sisälsi kielteisiä havaintoja, kuten äänestäjien painostusta tai häirintää tai poikkeuksellisen pitkiä jonoja. Pia Kauma seurasi itse yhden vaalihuoneiston avautumista ja sulkeutumista. Noin 70 prosentissa huoneistoissa oli käytössä sekä sähköinen että manuaalinen laskentatapa.

Vaalilipukkeet kaadettiin lopuksi pöydälle käsin suoritettua laskentaa varten. Kyseisellä äänestyspisteellä valtapuolue sai hieman yli puolet äänistä, mikä korreloi koko maan tulosten kanssa.

– Mielestäni julkisuudessa on keskitytty liikaa juuri vaalipäivän tilanteeseen ja siihen, että silloin olisi tapahtunut jotakin vilppiä. Siitä ei ole siitä vielä näyttöä. Joidenkin äänestyspaikkojen tulokset lasketaan uudelleen, mutta näiden osalta tietoa ei ole vielä saatavilla, Pia Kauma toteaa.

Hänen mukaansa julkisuudessa on annettu harhaanjohtavia tietoja gallupeista ja ovensuukyselyistä. Nekin olivat jakautuneet opposition ja valtapuolueen kesken. Valtapuolueen kyselyissä heidän osuutensa oli oppositiota suurempi ja päinvastoin. Georgialaisen unelman ennakoitu tulos vaihteli 30 ja 60 prosentin välillä.

Pia Kauma painottaa pitävänsä Georgian valtapuolueen toimintaa huolestuttavana oikeusvaltion ja demokratian kannalta. Hänen mukaansa ei ole yllättävää, että Unkarin pääministeri Viktor Orbán riensi onnittelemaan parlamenttivaalien voittajaa.

– He ovat käyttäneet todella rankkaa retoriikkaa laillisen opposition kieltämisestä. Valtapuolue ei kuitenkaan saanut 70 prosentin ääniosuutta, joka olisi ollut tällaisen edellytyksenä. Muun muassa vähemmistöjen aseman heikennykset ja muut toimet muistuttavat hyvin paljon Unkarin tilannetta, Kauma sanoo.

Georgian yleisen syyttäjän toimisto ilmoitti keskiviikkona avanneensa tutkinnan, jossa selvitetään vaalien väitettyjä väärinkäytöksiä ja Venäjän mahdollista vaalivaikuttamista. Pia Kauman mukaan on myönteinen uutinen, että kyseiset väitteet selvitetään.

Georgia’s elections marred by an uneven playing field, pressure and tension, but voters were offered a wide choice: international observers ▶️ Read full press release and statement https://t.co/q9wkICgWEO pic.twitter.com/bqADIZPqxq

— OSCE PA (@oscepa) October 27, 2024